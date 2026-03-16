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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए आज (सोमवार) वोटिंग हो रही है. इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया. वोटिंग के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चैंबर से एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की विधायक ज्योति मांझी (जीतन राम मांझी की समधन) और विधायक दीपा मांझी (जीतन मांझी की बहू) बाहर निकलीं. उस वक्त तेजस्वी यादव कमरे में मौजूद थे. दोनों विधायक वहां क्यों गई थीं इस पर पार्टी की ओर से बड़ा बयान आया है.

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा, "गलती से दोनों विधायक तेजस्वी यादव के चैंबर में चली गई थीं. कुछ लोग अनावश्यक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपा कुमारी और ज्योति देवी नेता प्रतिपक्ष के चैंबर में गई थीं."

श्यम सुंदर शरण ने कहा, "मैं साफ कर देना चाहता हूं कि वे वहां अनजाने में चली गई थीं, इसमें किसी तरह की राजनीतिक मंशा नहीं थी. हम पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे. इस तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है.कृपया कोई गलतफहमी न पालें."

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खेला होने का किया जाने लगा दावा

बता दें कि तेजस्वी यादव के चैंबर से इन दोनों विधायकों के निकलने के बाद सोशल मीडिया पर क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा होने लगी कि खेला हो गया. खबर लिखे जाने तक कांग्रेस के दो और आरजेडी के एक विधायक महागठबंधन के नेताओं के संपर्क से दूर बताए जा रहे थे.

तेजस्वी यादव के चौंबर से 'हम' दोनों के दोनों विधायकों के निकलने का वीडियो भी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जीतन मांझी की पार्टी की विधायक और उनकी बहू दीपा मांझी, साथ में समधन ज्योति कुमारी भी हैं जो तेजस्वी यादव के विधानसभा के चैंबर से बाहर निकल रही हैं. इस दौरान महागठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी के एडी सिंह और एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान भी तेजस्वी यादव के कमरे से उनके साथ बाहर निकलते नजर आए. दोनों गठबंधन की ओर से अपने-अपने दावे किए जा रहे हैं.

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