राज्यसभा चुनाव: विधायकों के 'गायब' रहने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अभी तक…'

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए जारी मतदान के बीच महागठबंधन के कुछ विधायकों के नहीं पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है. सोमवार (16 मार्च, 2026) को मीडिया से तेजस्वी ने कहा कि अभी तक मतदान पूरा नहीं हुआ है. एक बार वोटिंग हो जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, कौन अब्सेंट रहा है, किसने क्रॉस वोटिंग की है, जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आकलन करके पूरी बात आपके (मीडिया) सामने रखेंगे. इस मौके पर तेजस्वी यादव ने भी अपना वोट डाला.

बता दें कि चार बजे तक वोटिंग होगी. खबर लिखे जाने तक महागठबंधन के चार विधायकों ने वोट नहीं डाला था. इनमें सुरेंद्र कुशवाहा (कांग्रेस), मनोज विश्वास (कांग्रेस), मनोहर प्रसाद (कांग्रेस) और फैजल रहमान (आरजेडी) शामिल हैं.

#WATCH | Rajya Sabha Elections | Patna: Leader of Opposition in Bihar Assembly and RJD leader Tejashwi Yadav says, "...We should wait...we were short of about 6 votes. If we add the numbers of all the opposition parties, the total would be 41. The results have not come yet, nor… pic.twitter.com/ObjPcn3qAs — ANI (@ANI) March 16, 2026

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एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों के छह विधायक कम हो रहे थे. 41 पर बहुमत आता है. अगर हम सब लोगों की संख्या मिला दें, एआईएमआईएम और बसपा को मिलाकर तो 41 होती है, तो अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है. एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, किसने क्रॉस वोटिंग की है, कौन अब्सेंट रहा है, तभी आकलन करके बात रखेंगे.

एनडीए का सभी पांच सीटों पर जीत का दावा

उधर लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए पांचों सीटें जीतेगा... सब सशक्त नेतृत्व चाहते हैं. कोई कमजोर नेतृत्व नहीं चाहता. इसमें कोई शंका नहीं है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है फिर चाहे वह बिहार हो या बंगाल... हमारे लिए वे (नीतीश कुमार) नेता से ज्यादा एक अभिभावक हैं, उन्होंने बिहार के लिए जो किया है, बिहार की धरती हमेशा उनकी ऋणी रहेगी... बिहार हमेशा उनके साथ रहेगा, बिहार हमेशा उनका आभारी रहेगा."

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