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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा चुनाव: विधायकों के 'गायब' रहने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अभी तक…'

राज्यसभा चुनाव: विधायकों के 'गायब' रहने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अभी तक…'

Bihar Rajya Sabha Elections: राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को तेजस्वी यादव ने अपना वोट डाला. तेजस्वी ने कहा कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब आकलन के बाद पूरी बात वे बताएंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Mar 2026 02:58 PM (IST)
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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए जारी मतदान के बीच महागठबंधन के कुछ विधायकों के नहीं पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है. सोमवार (16 मार्च, 2026) को मीडिया से तेजस्वी ने कहा कि अभी तक मतदान पूरा नहीं हुआ है. एक बार वोटिंग हो जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, कौन अब्सेंट रहा है, किसने क्रॉस वोटिंग की है, जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आकलन करके पूरी बात आपके (मीडिया) सामने रखेंगे. इस मौके पर तेजस्वी यादव ने भी अपना वोट डाला.

बता दें कि चार बजे तक वोटिंग होगी. खबर लिखे जाने तक महागठबंधन के चार विधायकों ने वोट नहीं डाला था. इनमें सुरेंद्र कुशवाहा (कांग्रेस), मनोज विश्वास (कांग्रेस), मनोहर प्रसाद (कांग्रेस) और फैजल रहमान (आरजेडी) शामिल हैं.

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एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों के छह विधायक कम हो रहे थे. 41 पर बहुमत आता है. अगर हम सब लोगों की संख्या मिला दें, एआईएमआईएम और बसपा को मिलाकर तो 41 होती है, तो अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है. एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, किसने क्रॉस वोटिंग की है, कौन अब्सेंट रहा है, तभी आकलन करके बात रखेंगे.

एनडीए का सभी पांच सीटों पर जीत का दावा

उधर लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए पांचों सीटें जीतेगा... सब सशक्त नेतृत्व चाहते हैं. कोई कमजोर नेतृत्व नहीं चाहता. इसमें कोई शंका नहीं है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है फिर चाहे वह बिहार हो या बंगाल... हमारे लिए वे (नीतीश कुमार) नेता से ज्यादा एक अभिभावक हैं, उन्होंने बिहार के लिए जो किया है, बिहार की धरती हमेशा उनकी ऋणी रहेगी... बिहार हमेशा उनके साथ रहेगा, बिहार हमेशा उनका आभारी रहेगा."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Mar 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Mahagathbandhan Rajya Sabha Elections NDA BIhar Politics BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026 Rajya Sabha Elections Cross Voting MLAs Missing In Bihar
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