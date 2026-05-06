छपरा आर्केस्ट्रा टीम की गाड़ी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, चार की मौत और सात घायल

छपरा में बुधवार (6 मई) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जिसमें आर्केस्ट्रा टीम के चार सदस्यों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए. यह हादसा सुबह करीब साढ़े पांच बजे पी एन सिंह कॉलेज के पास हुआ. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म कर लौट रही आर्केस्ट्रा टीम की गाड़ी को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. आसपास के लोगों ने हादसे की आवाज सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. उन्होंने घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद की.

सड़क हादसे में चार लोगों की मौत

छपरा सदर के एसपी राम पुकार सिंह ने बताया कि घायलों को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया. बाकी घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. अज्ञात वाहन की पहचान करने और चालक को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी वाहन का पता लगाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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ट्रैफिक नियमों का पालन करें लोग- पुलिस

इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी वाहन चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए. यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

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