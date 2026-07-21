CJP के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर JDU विधायक अनत सिंह का बड़ा बयान, 'छात्रों को…'

संसद भवन मार्च के दौरान दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर तमाम दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. विपक्षी दलों के साथ-साथ अब एनडीए से जुड़े नेता भी लाठीचार्ज को गलत बता रहे हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) के बाद अब जेडीयू विधायक अनंत सिंह (JDU MLA Anant Singh) ने भी लाठीचार्ज को गलत करार दिया है.

लाठीचार्ज पर मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को मीडिया से बातचीत में जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा, "छात्रों को बेमतलब का मारा है जो गलत है. आदमी पढ़कर नौकरी ले, चोरी-चमारी करके जो नौकरी लेता है हम उसके पक्ष में नहीं हैं."

मीडिया से बातचीत के क्रम में इस सवाल पर कि सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है, कैसे देखते हैं? इस पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा, "अभी तो काम शुरू ही न हुआ है… अभी कुछ तो हुआ नहीं है. फंड मिलेगा तो काम होगा."

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'मोदी सरकार को देना होगा जवाब'

उधर दूसरी ओर दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज (मंगलवार) पटना में भी प्रदर्शन देखने को मिला. पटना कॉलेज के पास काफी संख्या में छात्र-छात्राओं ने बैनर-पोस्टर लेकर संसद भवन मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी की. छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से लाठियां बरसाईं गईं उसका जवाब मोदी सरकार को देना होगा.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

पटना में प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की. कहा कि जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी दिल्ली के साथ-साथ पटना में भी आंदोलन जारी रहेगा. हम लोग लगातार सड़क पर उतरकर आंदोलन करते रहेंगे. यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहा, पूरे देश के युवा जाग चुके हैं. सरकार को छात्रों की बात माननी होगी.

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