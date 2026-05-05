ममता बनर्जी की हार पर सांसद पप्पू यादव बोले, 'अब हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा'

पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी पर उनकी पार्टी टीएमसी की हार पर पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है. उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय हैं लेकिन उनकी विचारधारा लोकतांत्रिक और मानवता को लेकर है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयोग की वजह से जीते हैं फिर किस बात का जश्न है.

पप्पू यादव ने कहा, "मैंने जात पात नहीं देखी. मैंने कहा था कि अगर दीदी (ममता बनर्जी) चुनाव हारती हैं तो ऐसे समय में हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि संघर्ष का क्या मतलब है. जब संघर्ष और कर्म बचता ही नहीं है तो फिर सेवा और मदद की कोई जरूरत ही नहीं है."

CM सम्राट चौधरी 5 देशरत्न मार्ग को छोड़ेंगे नहीं लेकिन बदल जाएगा पता, पढ़ें पूरी खबर

बंगाल का चुनाव फेयर नहीं हुआ- पप्पू यादव

उज्जैन में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगे कहा, "चुनाव के बारे में आपको भी पता है. साम, दाम, दंड, भेद, ये चुनाव चुनाव आयोग ने जीता है. कोई और नहीं जीता. गलत तरीके से हराया गया है. मैं इतना ही जानता हूं कि बंगाल का चुनाव फेयर नहीं हुआ. जश्न ऐसे मना रहे है जैसे कि तमिलनाडु भी जीत गए हैं, केरल भी जीते गए हैं. तमिलनाडु में एक सीट जीते हैं और केरल में दो सीट जीते हैं. असम पहले से पता था."

बंगाल को जबरदस्ती हराया गया- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने ये भी कहा, "बंगाल को जबरदस्ती हराया गया. जनता का चीरहरण हुआ है. जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. 100 सीट चुनाव आयोग ने जबरदस्ती जिताया. इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि चुनाव में जीत हार होती रहती है. मैं भगवान से सिर्फ इतना कहूंगा कि जो गरीब के हित में काम नहीं करता, उसको चरणों में जगह न मिले."

अपनी सीट भी हार गईं ममता बनर्जी

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए गए. बंगाल में टीएमसी महज 80 सीट ही जीत पाई. मौजूदा सीएम ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट हार गईं. सुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया. सुभेंदु दो सीटों से लड़े और दोनों जीत गए. नंदीग्राम सीट पर उन्होंने टीएमसी के पबीत्र कर को हराया.

बिहार कैबिनेट विस्तार की तारीख और फॉर्मूला तय! 27 मंत्री लेंगे शपथ, JDU और BJP के कोटे से इतने मंत्री