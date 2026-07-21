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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP Protest: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले- 'जब प्रधानमंत्री को…'

CJP Protest: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले- 'जब प्रधानमंत्री को…'

Prashant Kishor on CJP Protest Lathicharge: प्रशांत किशोर ने कहा कि यह लोकतंत्र है, किसी का एकाधिकार नहीं है. पीके पटना के वार्ड नंबर 22 में लोगों से बात कर रहे थे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Jul 2026 05:21 PM (IST)
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संसद भवन के मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज का मामला देश भर में गूंज रहा है. तमाम विपक्षी दल के नेता केंद्र सरकार को घेर रहे हैं. इस बीज जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी प्रतिक्रिया दी है. मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को प्रशांत किशोर पटना के वार्ड नंबर 22 के एक मोहल्ले में बैठक कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बड़ा बयान दिया.

'यह लोकतंत्र है, किसी का एकाधिकार नहीं'

प्रशांत किशोर ने कहा, "कल आपने देखा कि देश के बच्चों को, आपके-हमारे बच्चों को, भाइयों को जिस तरह से सरकार ने पिटवाया है, मारा है और उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसका जवाब बांकीपुर की जनता यहां वोट के माध्यम से देगी. भाजपा को बताएगी कि यह लोकतंत्र है, किसी का एकाधिकार नहीं है." 

उन्होंने आगे कहा, "अगर छात्रों के साथ, युवाओं के साथ नाइंसाफी होगी, पेपर लीक होता रहेगा और लोग बेरोजगार रहेंगे तो मोदी जी को कल संसद भवन से पिछले गेट से निकलना पड़ा है… जब प्रधानमंत्री को पिछले गेट से निकलना पड़ा, तो बिहार में जो छुटभैया नेता जन सुराज के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वे संभल जाएं. 30 जुलाई को कोई नहीं बचा सकता है. जनता ने निर्णय कर लिया है. भाजपा यहां बुरी तरह हारने जा रही है."

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कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर क्या बोले पीके?

दूसरी तरफ पत्रकारों ने जन सुराज के कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे वे (बीजेपी) कितने लोगों को डरा लें, उन्हें गिरफ्तार कर लें, धमकी दे लें, पैसा देकर खरीदने की कोशिश कर लें, इस बार यह दांव नहीं चलने वाला है. नवंबर 2025 में बिहार की जनता से जो गलती हुई, इस बार बांकीपुर में वह नहीं दोहराई जाएगी.

प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता ने ठान लिया है कि हर हाल में 30 जुलाई बीजेपी के विरोध में वोट पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता बीजेपी को तीन वजहों से हराने जा रही है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Jul 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor PM Modi CJP BIHAR NEWS
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