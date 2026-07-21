बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ीं! चुनाव आयोग क्यों पहुंची BJP? जानिए मामला

पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है. इस बीच प्रशांत किशोर के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है. मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने पटना में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर यह बताया कि प्रशांत किशोर उपचुनाव में करोड़ों रुपये पानी की तरह खर्च कर रहे हैं जबकि विधानसभा में अधिकतम चुनावी खर्च 40 लाख रुपये तक सीमित है.

मुलाकात के बाद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम लोगों ने सारा प्रमाण चुनाव आयोग को दिया है. चुनाव आयोग से मांग की गई है कि ईडी से इसकी जांच कराई जाए. उनके (प्रशांत किशोर) कई अकाउंट विदेश के भी हैं. उनका कोई जन समर्थन नहीं है. वह सिर्फ फर्जी अकाउंट से खर्च करके और एआई (AI) के जरिए जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं.

'इनफ्लुएंसर्स को किया जा रहा भुगतान'

‎शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि चुनावी खर्च को छिपाने के लिए अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रचार कराया जा रहा है. फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और न्यूज़ लाइटहाउस एलएलपी जैसी कंपनियों के जरिए चुनाव प्रचार संचालित किया जा रहा है, जबकि इन कंपनियों का संबंध प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है.

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मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के समक्ष ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण प्रस्तुत किया है, जिनका लोकेशन देश के बाहर का है. उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशों से संचालित अकाउंट के माध्यम से बिहार के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने और नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है.

‎विधायक जिवेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर चुनावी खर्च से जुड़े जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं, जिनमें चुनावी खर्च और कथित वित्तीय लेन-देन से जुड़े तथ्य शामिल हैं.

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