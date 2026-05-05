TMC जैसे दलों को कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने दे डाली बड़ी नसीहत, जानें क्या कहा?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. बंगाल में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि अब माथा पीटने से क्या फायदा है. सरकार बन चुकी है. एक बार बन गई तो बन गई. जनता के फैसले को स्वीकार करना पड़ता है. उन्होंने टीएमसी समेत अन्य विपक्षी दलों को नसीहत भी दी.

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा, "ममता बनर्जी जी और वे सभी पार्टियां जो यह मानती हैं कि वे अपने दम पर अकेले चुनाव जीत जाएंगे, उन्हें यह समझना होगा कि सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए. खासकर क्षेत्रीय दलों के लिए यह अस्तित्व का संकट है, और उन्हें इसे समझना होगा."

Patna, Bihar: Congress MP Akhilesh Prasad Singh says, "Mamata Ji and any parties that believe they can win on their own need to understand that all parties should unite against the Bharatiya Janata Party. Especially for regional parties, this is a matter of survival, and they… pic.twitter.com/oNh2uODFRl — IANS (@ians_india) May 5, 2026

बंगाल में बीजेपी ने 207 सीट जीतकर रचा इतिहास

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया. बीजेपी ने यहां 207 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया और. वहीं इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत हो गया. आंकड़ों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले 35 मंत्रियों में से 22 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए. इनमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, जो अपनी ही सीट भवानीपुर (159) से हार गईं.

यानी करीब 63 फीसदी मंत्री चुनाव हार गए. इनमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, जो अपनी ही सीट भवानीपुर (159) से हार गईं. बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने दो अहम सीटों भवानीपुर और नंदीग्राम पर जीत दर्ज की.

बंगाल में 80 सीटों पर सिमटी ममता बनर्जी की टीएमसी

बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीट पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. इसके अलावा AJUP को 2, CPI(M) ने 2 और AISF ने एक सीट पर जीत दर्ज की है.