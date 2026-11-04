ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBPSC TRE-4 में रिकॉर्ड टूटा, शिक्षकों के 33,320 पदों के लिए 10 लाख आवेदन

BPSC TRE-4 में रिकॉर्ड टूटा, शिक्षकों के 33,320 पदों के लिए 10 लाख आवेदन

BPSC TRE-4 के लिए करीब 10 लाख 500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. 33,320 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा जनवरी-फरवरी 2027 में प्रस्तावित है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 04 Nov 2026 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

बीपीएससी टीआरई-4 (TRE-4) में आवेदन का नया रिकॉर्ड बना है. इस भर्ती के लिए करीब 10 लाख 500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. आवेदन की संख्या के मामले में इस बार पिछली सभी भर्तियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं.

आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 को समाप्त हो चुकी है. इस भर्ती के जरिए कुल 33,320 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. परीक्षा जनवरी से फरवरी 2027 के बीच प्रस्तावित है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
असम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर JDU बोली- 'दशरथ ने 3 शादियां की थीं'
असम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर JDU बोली- 'दशरथ ने 3 शादियां की थीं'
बिहार
पूर्णिया में BJP की 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा आज, CM हिमंता सरमा दिखाएंगे दम
पूर्णिया में BJP की 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा आज, CM हिमंता सरमा दिखाएंगे दम
बिहार
राहुल गांधी को JDU की सलाह, राजीव रंजन बोले- चुनौती स्वीकार करें
राहुल गांधी को JDU की सलाह, राजीव रंजन बोले- चुनौती स्वीकार करें
बिहार
राहुल गांधी के चैलेंज पर BJP ने पूछ दिया ये सवाल, जवाब देंगे कांग्रेस नेता?
राहुल गांधी के चैलेंज पर BJP ने पूछ दिया ये सवाल, जवाब देंगे कांग्रेस नेता?

BPSC की अब तक की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में TRE-4 के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं. TRE-1 में करीब 8 लाख से 8.26 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. TRE-2 में यह संख्या लगभग 6 लाख से 7.32 लाख के बीच रही. वहीं, TRE-3 में करीब 4.50 लाख से 5.96 लाख आवेदन मिले थे. इस बार आवेदनों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है.

दो साल के अंतराल और STET से बढ़ी दावेदारी

TRE-4 में बड़ी संख्या में आवेदन आने की एक वजह पिछली भर्ती के बाद करीब दो साल का अंतराल माना जा रहा है. इस दौरान शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को आवेदन का इंतजार था. इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) के आयोजन से भी पात्र अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है. बिहार के साथ दूसरे राज्यों के युवाओं ने भी इस भर्ती में बड़ी संख्या में आवेदन किया है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार

प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक होगी नियुक्ति

TRE-4 के तहत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. कुल 33,320 रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित होगी. चयन के लिए एक लिखित परीक्षा यानी सिंगल रिटन एग्जाम लिया जाएगा. परीक्षा जनवरी से फरवरी 2027 के बीच होने की संभावना है. हालांकि, परीक्षा की अंतिम तारीख आयोग की ओर से घोषित की जानी है.

निगेटिव मार्किंग और OMR पैटर्न में बदलाव

इस बार परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू की गई है. यानी गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थियों के अंक काटे जाएंगे. OMR शीट के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है. पहले हर सवाल के लिए चार विकल्प होते थे. अब पांचवां विकल्प भी दिया जाएगा. यह विकल्प उन अभ्यर्थियों के लिए होगा, जो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते. ऐसे में उम्मीदवारों को उत्तर भरते समय नए निर्देशों का ध्यान रखना होगा.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी के चैलेंज पर BJP ने पूछ दिया ये सवाल, जवाब देंगे कांग्रेस नेता?

Published at : 04 Nov 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
PATNA BIHAR NEWS BPSC TRE 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
असम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर JDU बोली- 'दशरथ ने 3 शादियां की थीं'
असम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर JDU बोली- 'दशरथ ने 3 शादियां की थीं'
बिहार
पूर्णिया में BJP की 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा आज, CM हिमंता सरमा दिखाएंगे दम
पूर्णिया में BJP की 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा आज, CM हिमंता सरमा दिखाएंगे दम
बिहार
राहुल गांधी को JDU की सलाह, राजीव रंजन बोले- चुनौती स्वीकार करें
राहुल गांधी को JDU की सलाह, राजीव रंजन बोले- चुनौती स्वीकार करें
बिहार
राहुल गांधी के चैलेंज पर BJP ने पूछ दिया ये सवाल, जवाब देंगे कांग्रेस नेता?
राहुल गांधी के चैलेंज पर BJP ने पूछ दिया ये सवाल, जवाब देंगे कांग्रेस नेता?
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
बिहार
असम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर JDU बोली- 'दशरथ ने 3 शादियां की थीं'
असम सरकार के बहुविवाह वाले फैसले पर JDU बोली- 'दशरथ ने 3 शादियां की थीं'
विश्व
टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका
टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका
क्रिकेट
सिर्फ 130 की रफ्तार से NZ को घुटनों पर ला दिया, टीम इंडिया को मिला गेम चेंजर
सिर्फ 130 की रफ्तार से NZ को घुटनों पर ला दिया, टीम इंडिया को मिला गेम चेंजर
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM बनने के लिए टोना-टोटका कर रहे अखिलेश? केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप
CM बनने के लिए टोना-टोटका कर रहे अखिलेश? केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप
जनरल नॉलेज
Midterm Election Voting: बैलेट पेपर या EVM... अमेरिका में कैसे हो रहा मतदान, भारत से कितना अलग प्रोसेस?
बैलेट पेपर या EVM... अमेरिका में कैसे हो रहा मतदान, भारत से कितना अलग प्रोसेस?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget