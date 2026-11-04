ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वटेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका

टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने इतिहास रचते हुए रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े गढ़ टेक्सास में 36 साल बाद अपना गवर्नर बनाने में कामयाबी हासिल की है.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 04 Nov 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों में अमेरिका के सबसे बड़े राज्य टेक्सास में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 36 साल बाद गवर्नर का पद जीत लिया है. साथ ही 33 साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहां अपना पहला सिनेटर चुनाव भी जीता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को करारा झटका लगा है. 

इस जीत का डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इसलिए बड़ा महत्व है, क्योंकि टेक्सास लंबे समय से रिपब्लिकन राजनीति का मजबूत राज्य रहा है. वहां डेमोक्रेट की वापसी 2026 के मिडटर्म चुनावों का बड़ा राजनीतिक उलटफेर है. डेमोक्रेट की जीत से अमेरिकी राजनीति में बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या टेक्सास में डेमोक्रेट की यह वापसी रिपब्लिकन पार्टी के पारंपरिक राजनीतिक आधार में बदलाव का संकेत है?

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
विश्व
Explained: ईरान से युद्ध, महंगाई समेत ये 10 कारण जिसकी वजह से ट्रंप की पार्टी की हुई हार
Explained: ईरान से युद्ध, महंगाई समेत ये 10 कारण जिसकी वजह से ट्रंप की पार्टी की हुई हार
विश्व
ट्रंप को बड़ा झटका? कंसास में 94 साल बाद रिपब्लिकन सीनेटर को मिली हार
ट्रंप को बड़ा झटका? कंसास में 94 साल बाद रिपब्लिकन सीनेटर को मिली हार
विश्व
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?

टेक्सास में जीत का अंतर ठीक-ठाक रहा

जीना हिनोजोसा (डेमोक्रेट): लगभग 56.8 फीसदी

ग्रेग एबॉट (रिपब्लिकन): लगभग 41.9 फीसदी

पैट डिक्सन (लिबर्टेरियन): लगभग 1. फीसदी

इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के ग्रेग एबॉट का चौथी बार टेक्सास का गवर्नर बनने का सपना टूट गया है. डेमोक्रेट पार्टी की जीना हिनोजोसा ने लगभग 57 फीसदी वोट पाकर टेक्सास में इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही हिनोजोसा की इस जीत ने डेमोक्रेट के लिए टेक्सास में एक नई जमीन तलाशने का मौका भी दे दिया है. 

सीनेट में भी डेमोक्रेट की ऐतिहासिक वापसी

टेक्सास से सीनेट की 1 सीट भी डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन से छीनी है. टेक्सास ने 1993 के बाद पहली बार डेमोक्रेटिक सीनेटर चुना है. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जेम्स टालारिको ने रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन को हराया.

पिछले चुनावी इतिहास पर नजर

1990: डेमोक्रेट एन रिचर्ड्स ने गवर्नर का चुनाव जीता.

1994: एन रिचर्ड्स रिपब्लिकन जॉर्ज बुश से हार गईं.

1995–2026: टेक्सास में रिपब्लिकन गवर्नर रहे.

2026: जीना हिनोजोसा ने डेमोक्रेटिक पार्टी की वापसी कराई.

रिपब्लिकन्स की हार के कारण

जानकारों की माने तो टेक्सास में रिपब्लिकन का गढ़ टूटने के कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं. इसमें सबसे जरूरी मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं-

  • महंगाई और अर्थव्यवस्था ने बदला वोटरों का रुख - टेक्सास के मतदाताओं के लिए महंगाई, पेट्रोल की कीमतें और रोजमर्रा का खर्च बड़ा मुद्दा बना.
  • हिस्पैनिक वोटरों की नाराजगी - सबसे अहम चुनावी कारण माना जा रहा है टेक्सास में हिस्पैनिक आबादी बहुत बड़ी है. 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस समुदाय के बीच उल्लेखनीय बढ़त बनाई थी. लेकिन 2026 में तस्वीर बदली. हिस्पैनिक आबादी का मतलब उन लोगों से है जिनका संबंध स्पेनिश भाषा, स्पेन या स्पेनिश भाषी लैटिन अमेरिकी देशों से है.
  • ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट - टेक्सास में ट्रंप की 2024 की चुनावी सफलता के बावजूद 2026 में उनके प्रशासन के प्रति असंतोष सामने आया.

यह भी पढ़ें : US Midterm Election Results Live: सीनेट-हाउस से ट्रंप को करारा झटका, अमेरिकी चुनाव में जीत की ओर डेमोक्रेटिक

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 04 Nov 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Texas Republican Democratic Party US Midterm Elections DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
विश्व
Explained: ईरान से युद्ध, महंगाई समेत ये 10 कारण जिसकी वजह से ट्रंप की पार्टी की हुई हार
Explained: ईरान से युद्ध, महंगाई समेत ये 10 कारण जिसकी वजह से ट्रंप की पार्टी की हुई हार
विश्व
ट्रंप को बड़ा झटका? कंसास में 94 साल बाद रिपब्लिकन सीनेटर को मिली हार
ट्रंप को बड़ा झटका? कंसास में 94 साल बाद रिपब्लिकन सीनेटर को मिली हार
विश्व
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई में अतिक्रमण नहीं हटाने पर SC सख्त, कमिश्नर की सैलरी रोकी, CJI बोले-...तो जेल भेजेंगे
मुंबई में अतिक्रमण नहीं हटाने पर SC सख्त, कमिश्नर की सैलरी रोकी, CJI बोले-...तो जेल भेजेंगे
महाराष्ट्र
गुजरात को यह चीज बेचने जा रही फडणवीस सरकार? संजय राउत का बड़ा आरोप
गुजरात को यह चीज बेचने जा रही फडणवीस सरकार? संजय राउत का बड़ा आरोप
विश्व
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
क्रिकेट
सिर्फ 130 की रफ्तार से NZ को घुटनों पर ला दिया, टीम इंडिया को मिला गेम चेंजर
सिर्फ 130 की रफ्तार से NZ को घुटनों पर ला दिया, टीम इंडिया को मिला गेम चेंजर
बॉलीवुड
'आस्था से खिलवाड़ मत करो', मुकेश खन्ना ने 'रामायण' की कास्टिंग पर उठाए सवाल? शाहरुख-प्रभास को लेकर कह दी ये बात
'लागों की आस्था से खिलवाड़ मत करो', मुकेश खन्ना ने 'रामायण' की कास्टिंग पर उठाए सवाल?
इंडिया
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
बिहार
अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार
अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार
जनरल नॉलेज
Midterm Election Voting: बैलेट पेपर या EVM... अमेरिका में कैसे हो रहा मतदान, भारत से कितना अलग प्रोसेस?
बैलेट पेपर या EVM... अमेरिका में कैसे हो रहा मतदान, भारत से कितना अलग प्रोसेस?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget