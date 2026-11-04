टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका

अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों में अमेरिका के सबसे बड़े राज्य टेक्सास में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 36 साल बाद गवर्नर का पद जीत लिया है. साथ ही 33 साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहां अपना पहला सिनेटर चुनाव भी जीता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को करारा झटका लगा है.

इस जीत का डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इसलिए बड़ा महत्व है, क्योंकि टेक्सास लंबे समय से रिपब्लिकन राजनीति का मजबूत राज्य रहा है. वहां डेमोक्रेट की वापसी 2026 के मिडटर्म चुनावों का बड़ा राजनीतिक उलटफेर है. डेमोक्रेट की जीत से अमेरिकी राजनीति में बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या टेक्सास में डेमोक्रेट की यह वापसी रिपब्लिकन पार्टी के पारंपरिक राजनीतिक आधार में बदलाव का संकेत है?

टेक्सास में जीत का अंतर ठीक-ठाक रहा

जीना हिनोजोसा (डेमोक्रेट): लगभग 56.8 फीसदी

ग्रेग एबॉट (रिपब्लिकन): लगभग 41.9 फीसदी

पैट डिक्सन (लिबर्टेरियन): लगभग 1. फीसदी

इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के ग्रेग एबॉट का चौथी बार टेक्सास का गवर्नर बनने का सपना टूट गया है. डेमोक्रेट पार्टी की जीना हिनोजोसा ने लगभग 57 फीसदी वोट पाकर टेक्सास में इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही हिनोजोसा की इस जीत ने डेमोक्रेट के लिए टेक्सास में एक नई जमीन तलाशने का मौका भी दे दिया है.

सीनेट में भी डेमोक्रेट की ऐतिहासिक वापसी

टेक्सास से सीनेट की 1 सीट भी डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन से छीनी है. टेक्सास ने 1993 के बाद पहली बार डेमोक्रेटिक सीनेटर चुना है. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जेम्स टालारिको ने रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन को हराया.

पिछले चुनावी इतिहास पर नजर

1990: डेमोक्रेट एन रिचर्ड्स ने गवर्नर का चुनाव जीता.

1994: एन रिचर्ड्स रिपब्लिकन जॉर्ज बुश से हार गईं.

1995–2026: टेक्सास में रिपब्लिकन गवर्नर रहे.

2026: जीना हिनोजोसा ने डेमोक्रेटिक पार्टी की वापसी कराई.

रिपब्लिकन्स की हार के कारण

जानकारों की माने तो टेक्सास में रिपब्लिकन का गढ़ टूटने के कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं. इसमें सबसे जरूरी मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं-

महंगाई और अर्थव्यवस्था ने बदला वोटरों का रुख - टेक्सास के मतदाताओं के लिए महंगाई, पेट्रोल की कीमतें और रोजमर्रा का खर्च बड़ा मुद्दा बना.

हिस्पैनिक वोटरों की नाराजगी - सबसे अहम चुनावी कारण माना जा रहा है टेक्सास में हिस्पैनिक आबादी बहुत बड़ी है. 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस समुदाय के बीच उल्लेखनीय बढ़त बनाई थी. लेकिन 2026 में तस्वीर बदली. हिस्पैनिक आबादी का मतलब उन लोगों से है जिनका संबंध स्पेनिश भाषा, स्पेन या स्पेनिश भाषी लैटिन अमेरिकी देशों से है.

ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट - टेक्सास में ट्रंप की 2024 की चुनावी सफलता के बावजूद 2026 में उनके प्रशासन के प्रति असंतोष सामने आया.

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