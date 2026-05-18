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बिहार में भीषण गर्मी का कहर! कई जिलों में 44 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, लू का अलर्ट जारी

Bihar Weather Update: बिहार भीषण गर्मी और उमस की चपेट में है. कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया. मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार में लू का अलर्ट जारी किया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 May 2026 09:47 AM (IST)
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एक बार फिर पूरा बिहार भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है. सुबह से ही चिलचिलाती धूप और तपीस गर्मी के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. राज्य के सभी जिलों में भीषण गर्मी करने का प्रकोप देखा जा रहा है. दिन ही नहीं रात में भी उमस वाली गर्मी महसूस हो रही है और पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है.

राजधानी पटना में भी उमस वाली गर्मी से लोग परेशान है. आज सोमवार (18 मई) को राज्य के किसी जिले में वर्षा की संभावना नहीं है. सभी जिले शुष्क रहने और तापमान में वृद्धि के साथ उमस वाली गर्मी लोगों को झेलना पड़ेगा.

दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में हिट वेब की बनी संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, आज राज्य के सभी जिलों के तापमान में वृद्धि और कड़ी धूप से उमस वाली गर्मी बरकरार रहेगी. उत्तर बिहार के कई जिलों में 38 से 40 डिग्री तो दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में 40 से 43 डिग्री के बीच तापमान रहने का पूर्वानुमान है. औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर में 44 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान जा सकते हैं. दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में हिट वेब की भी संभावना बन सकती है.

वहीं मौसम विभाग ने बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में और भीषण हिट वेब के साथ लू की चेतावनी दी है. मौसम विभाग बिहार के लोगों को गर्मी से बचाव करने और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दिया है. पेय पदार्थ का सेवन ज्यादा करें. आगामी मंगलवार को भी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है.

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कल पटना सहित 9 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर रहा तापमान

बीते, रविवार को भी पूरे बिहार के लोग गर्मी से परेशान रहे. दोपहर के बाद सिर्फ एक जिला सीतामढ़ी में वर्षा को लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया गया. अन्य किसी भी जिले में वर्षा की कोई संभावना नहीं रही. राज्य के अधिकांश जिलों में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी रही. दक्षिण बिहार के लोग ज्यादा परेशान रहे. पटना में भी भीषण गर्मी के कारण घर से लोगों को निकलना मुश्किल हो गया. रविवार को पटना सहित 9 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहा.

इनमें सबसे अधिक रोहतास के डेहरी में 43.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया जो शनिवार की अपेक्षा 0.8 डिग्री अधिक रहा. वहीं राजधानी पटना में भी 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जो समान्य से 3.1 डिग्री अधिक तापमान है. वहीं बक्सर 42.8, कैमूर 42.6, शेखपुरा 42, औरंगाबाद 41.7, गया 40.8, सिवान के जीरादेई में 40.3 तो जहानाबाद में 40.1  डिग्री सेल्सियय तापमान रहा. इसमें सबसे अधिक शेखपुरा में सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक तापमान रहा.

कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग रहे परेशान

दिन ही नहीं रात्रि में भी उमस भरी गर्मी बरकरार रही. रात्रि और सुबह का न्यूनतम तापमान सबसे कम बाल्मीकि नगर में 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा. जबकि लगभग अधिकांश जिलों में 26 से 28 डिग्री रात्रि का तापमान दर्ज किया गया. पटना में रात्रि न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे. तो सबसे अधिक औरंगाबाद में रात्रि में 31.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा जो दिन के साथ-साथ रात भी गर्म रहा.

ये भी पढ़िए- 'नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी JDU से नहीं बल्कि...', ललन सिंह के बयान पर RJD का बड़ा हमला

Published at : 18 May 2026 09:46 AM (IST)
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Patna News Heatwave Alert BIHAR NEWS BIHAR WEATHER Extreme Heat
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