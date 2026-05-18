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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के सासाराम से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन में लगी भयंकर आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

बिहार के सासाराम से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन में लगी भयंकर आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Bihar News: आग लगते ही यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सभी यात्री अपनी-अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 18 May 2026 08:06 AM (IST)
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बिहार के सासाराम से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन में अचानक लगी आग, जिसके बाद ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, ये ट्रेन सासाराम से पटना की ओर रवाना हो रही थी,  तभी अचानक उसमें आग लग गई. आग लगते ही यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सभी यात्री अपनी-अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. घटना की जांच के बाद ही सही कारणों की जानकारी सामने आएगी. आरपीएफ द्वारा बताया गया है कि जांच पूरी होने के बाद मामले की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी. सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही हैं. फिलहाल दमकल ने आग पर काबू पा लिया है. सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 6 पर कोच में  आग लगी. 

Published at : 18 May 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Train Fire BIHAR NEWS
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