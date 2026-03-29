नितिन नवीन ने विधायक पद से आज नहीं दिया इस्तीफा, पूरी तैयारी के बाद कहां फंसा पेच?

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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज (रविवार) विधायक पद से इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन पूरी तैयारी के बाद भी ऐसा नहीं हो सका. आज रविवार का दिन है और आम तौर पर बिहार विधानसभा बंद रहता है, इसके बावजूद आज ही इस्तीफा होना था. नितिन नवीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं.

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार दिल्ली में थे, लेकिन नितिन नवीन के इस्तीफे को लेकर वह बीते शनिवार की देर रात पटना पहुंच गए थे. आज सुबह बिहार विधानसभा भी वह पहुंचे. बिहार विधानसभा की तरफ से भी जानकारी दी गई कि आज नितिन नवीन का इस्तीफा होना था, लेकिन किसी कारणवश नितिन नवीन बिहार विधानसभा नहीं पहुंचे.

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असम के लिए रवाना हुए नितिन नवीन

जानकारी के अनुसार, आज नितिन नवीन का असम में कार्यक्रम है. पार्टी की ओर से उन्हें इस कार्यक्रम में लगाया गया है. नितिन नवीन पटना से आज (रविवार) असम के लिए रवाना हो गए. बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि किसी कारणवश नितिन नवीन का इस्तीफा नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी वह इस्तीफा दे देंगे.

30 मार्च को पूरी हो रही डेडलाइन

बिहार विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के तहत अगर कोई सदस्य दूसरे हाउस के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है. 16 मार्च को नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवेश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. ऐसे में 30 मार्च को 14 दिन की जो डेडलाइन है वह पूरी होगी.

दूसरी ओर चर्चा तेज है कि आखिर क्या कारण रहा कि जब पूरी तैयारी हो गई थी इस्तीफे को लेकर इसके बावजूद नितिन नवीन विधानसभा नहीं पहुंचे? अब देखना होगा कि नितिन नवीन कब इस्तीफा देते हैं. इसके साथ ही जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सीएम नीतीश कल (सोमवार) बिहार विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे सकते हैं.

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