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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभूख हड़ताल पर बैठे पप्पू यादव, इन छात्रों के समर्थन में आए पूर्णिया सांसद

भूख हड़ताल पर बैठे पप्पू यादव, इन छात्रों के समर्थन में आए पूर्णिया सांसद

Patna Protest News: बीपीएससी के अभ्यर्थी धरने को समर्थन देते हुए पप्पू यादव एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

Written By : आर्यन आनंद |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Aug 2026 01:29 PM (IST)
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झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं. इस बीच पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. छात्रों के विभिन्न मुद्दे को लेकर रविवार (16 अगस्त) को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

बीपी 70वीं बीपीएससी परीक्षा हो, BSSC की बहाली हो या फिर TRE-4 के नोटिफिकेशन जारी का मामला इन सभी मुद्दों को लेकर पप्पू यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं. इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि सरकार जवाबदेही तय करे. जिन्होंने धांधली की है 70वीं बीपीएससी में उन पर कार्रवाई हो.

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भूख हड़ताल पर बैठे पप्पू यादव

पप्पू यादव ने कहा, "परीक्षा बहाली में पारदर्शिता लाने की व्यवस्था की जाए. साथ ही छात्रों की मांगों को पूरा किया जाए. पप्पू यादव ने कहा कि अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं होती तो वह आगे बिहार बन्द का कॉल भी करेंगे और जरूरत पड़ा तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे. 

बता दें कि पप्पू यादव के साथ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र भी धरना पर बैठे हैं. रविवार (16 अगस्त) को ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (ABSU) ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर 13 सूत्रीय मांगें रखी हैं. गर्दनीबाग धरनास्थल पर दो गुट प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन दोनों प्रदर्शनकारी गुटों को पप्पू यादव का समर्थन मिल गया है. पप्पू यादव ने छात्रों के बीच एक दिन का उपवास शुरू कर दिया है. इस दौरान उनके हाथ में भगत सिंह तस्वीर नजर आ रही है.

भूख हड़ताल पर बैठने के बाद क्या बोले पप्पू यादव?

छात्रों के बीच भूख हड़ताल पर बैठने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि इनकी मांग जायज है. सरकार को छात्रों की सभी मांगों पर अब गंभीरता से विचार कर पॉजिटिव कदम उठाना चाहिए. अगर सरकार वाकई छात्रों की चिंता करती है तो इनकी मांग को जल्द पूरा किया जाए. बता दें कि छात्रों ने 13 सूत्रीय मांग में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को भी रद्द करने की मांग की है. इसको लेकर अब दो गुट प्रदर्शन कर रहे हैं. 

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Published at : 16 Aug 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Patna Protest BPSC​ BIHAR NEWS PAPPU YADAV PATNA NEWS
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