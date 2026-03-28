नीतीश कुमार के बाद अब कौन हो बिहार का CM? पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इन दो नेताओं का लिया नाम

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने निशांत कुमार को जेडीयू के लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह बताया है. डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा के बीच उन्होंने निशांत को फुल फ्लेज्ड सीएम बनाने की भी मांग की है. ऐसा न होने की स्थिति में आनंद मोहन ने बीजेपी से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर विकल्प बताया.

निशांत कुमार के आने से उम्मीद जगी- आनंद मोहन

पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''निशांत कुमार के आने से उम्मीद जगी है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम किया है. निशांत जी का आना और नीतीश कुमार जी का समृद्धि यात्रा पर निकलने से आक्रोश को संतुलित करने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई है.''

CM पद के लिए आनंद मोहन ने किसका लिया नाम?

उन्होंने आगे कहा, ''निशांत कुमार को लाते हैं तो अच्छी बात है, ये उपमुख्यमंत्री क्या होता है. उपमुख्यमंत्री मतलब 'चुप मुख्यमंत्री' होता है. अगर निशांत कुमार को लाते हैं तो फुल फ्लेज्ड लाएं. ठंडे मन से इन सब बातों पर विचार करना चाहिए. ऐसे तो मैं कोई सलाहकर्ता नहीं हूं लेकिन अगर कोई बीजेपी से आते हैं, तो जो एक लवकुश का मैसेज था, पिछड़ा- अतिपिछड़ा का मैसेज था, उसमें बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी हैं.

क्या मंत्रिमंडल में चेतन आनंद को मिलेगी जगह?

चेतन आनंद और निशांत कुमार के बीच तालमेल के सवाल पर आनंद मोहन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''चेतन आनंद और निशांत कुमार युवा हैं. हमलोगों के बीच पारिवारिक रिश्ते हैं. निशांत को अगर महसूस होगा कि चेतन आनंद का साथ मिले और अगर वो साथ दे रहा है तो अच्छी बात है. इससे हमें खुशी है.'' मंत्रिमंडल में क्या चेतन आनंद को जगह मिलेगी? इस सवाल पर आनंद मोहन ने कहा, ''हमलोग इसकी चिंता नहीं करते हैं कि मंत्रिमंडल में क्या होगा.''