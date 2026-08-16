'ड्रामा करते-करते अब...', PM मोदी-RSS पर सांसद पप्पू यादव ने साधा निशाना

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने 'वंदे मातरम्' पर मचे घमासान के बीच प्रतिक्रिया दी है. सोनिया गांधी द्वारा वंदे मातरम् पूरा न करने के आरोप पर पप्पू यादव ने कहा, "बीजेपी मेंटल केस है ही अब साइक्लोजिकल भी जानने लगी. मोदी जी और आरएसएस ड्रामा करते-करते अब साइक्लोजिकल प्रोफेसर हो गए. 12 सालों में तानाशाह की हेकड़ी खत्म कर दी."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने आज तक इतना कायर और डरपोक आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा. हर मुद्दे को हिंदू-मुसलमान करते-करते संतुलन खत्म कर दिया. जेन-जी अपने भविष्य की बात करता है. वो नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात कर रहा है. इनका कोई एजेंडा नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "वंदे मातरम् हमारे जीवन की सनातन संस्कृति है. यह सनातन विरोधी लोग हैं."

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पप्पू यादव ने बीजेपी पर लगाए ये आरोप

पप्पू यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, "इन्होंने 40 साल झंडा नहीं फहराया, संविधान जलाया, राम को नहीं माना, सावरकर ने कहा था कि भगवान का अस्तित्व नहीं है. हेडगेवार ने राम को भगवान मानने से इनकार कर दिया था. हम इस हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहे हैं. इनके पास कोई एजेंडा नहीं है. हिंदू-मुसलमान, वंदे मातरम् को लेकर यह सब फालतू बात करते हैं."

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले पप्पू यादव?

राहुल गांधी के स्वतंत्रता दिवस समारोह में न पहुंचने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा, "जरूरी थोड़ी है कि राहुल गांधी या हम वहां पर पहुंचे. पीएम मोदी ने शनिवार को बौद्धिक नक्सली कहा. मैं पूछता हूं कि बुद्ध, रवीन्द्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहर लाल नेहरू, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जैसे लोग नक्सली थे."

उन्होंने आगे कहा, "तानाशाह के जेन-जी से डरने के बाद उनके विदेश मंत्री बौद्धिक नहीं हैं. क्या ये लोग बौद्धिक नक्सली हैं." उन्होंने आगे कहा, "दुनिया में इतना नैतिक पतन इतिहास में नहीं देखा. जिसका हाथ किसान, जेन-जी के खून से खून से रंगा हुआ हो. वहां पर एक जन्म नहीं सौ जन्म तक राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए."

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