वंदे मातरम् विवाद: प्रशांत किशोर की दो टूक, 'BJP को सोनिया गांधी…'
Vande Mataram Controversy: प्रशांत किशोर का कहना है कि भाजपा ने आरोप लगाया है और कांग्रेस इसका जवाब देने में सक्षम है. इस पर हम लोगों को क्या कहना है. पढ़िए पूरी खबर.
वंदे मातरम् विवाद पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने दो टूक में जवाब दिया है. रविवार (16 अगस्त, 2026) को मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है. अब भाजपा ने आरोप लगाया है और कांग्रेस इसका जवाब देने में सक्षम है. इस पर हम लोगों को क्या कहना है.
'अगर सच में कांग्रेस के लोगों ने...'
प्रशांत किशोर ने कहा, "हम लोगों ने जो वीडियो देखा है, उसमें वंदे मातरम् पूरा गाया गया है. अब बीच में कौन रोक रहा था और नहीं रोक रहा था, यह तो सरकार को ही पता होगा, उन्हें ही पता करना चाहिए. अगर सच में कांग्रेस के लोगों ने गलती की है तो अब तो सरकार ने उस पर कानून बना दिया है कि आप उसका अपमान करेंगे तो आप पर केस हो जाएगा तो बयानबाजी करने की जगह भाजपा को सोनिया गांधी पर केस करना चाहिए."
#WATCH पटना, बिहार। वंदे मातरम विवाद पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर ने कहा, "भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अब भाजपा ने आरोप लगाया है और कांग्रेस इसका जवाब देने में सक्षम हैं। इस पर हम लोगों को… pic.twitter.com/6Rsk1gGw67— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2026
'मनोज तिवारी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं'
मनोज तिवारी के 'अहंकारी' वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया. प्रशांत किशोर ने कहा, "मनोज तिवारी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. मनोज तिवारी को फिर से यही कहूंगा कि वास्तव में गाना गाने वाले व्यक्ति हैं. बीजेपी के सहयोग से जिस क्षेत्र से सांसद हैं, वहां काम कीजिए और बिहार में फालतू की राजनीति मत कीजिए. बिहार के लोगों ने आपको न स्वीकार किया है और न करेंगे."
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वंदे मातरम् विवाद पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन
बता दें कि वंदे मातरम् को लेकर विवाद जारी है. रविवार को देश के अलग-अलग राज्यों में बीजेपी की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया. गुजरात के वडोदरा से लेकर यूपी के लखनऊ, राजस्थान के जयपुर, रायपुर, सहित अन्य राज्यों में BJYM के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम्' गायन को लेकर हुए विवाद पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया.
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