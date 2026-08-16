बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर

बांग्लादेश ने डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा. ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट मैच जीता. इस ऐतिहासिक जीत में बांग्लादेश के स्पिन ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और साथ ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी दर्ज करा लिया.

डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मेहदी हसन मिराज ने पहली पारी में सात नंबर पर बैटिंग करते हुए 154 गेंदों में 65 रन बनाए. वहीं दूसरी पारी में गेंदबाजी में धमाल मचाते हुए 66 रन देकर 5 विकेट चटकाए. इस दमदार प्रदर्शन से मेहदी हसन मिराज ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

ऐसा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बने मेहदी हसन मिराज

बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज अब ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में फिफ्टी लगाने और पांच विकेट लेने वाले पहले एशियाई स्पिनर बन गए हैं. टेस्ट क्रिकेट के 149 सालों के इतिहास में अब तक किसी भी एशियाई स्पिन ऑलराउंडर ने ऐसा नहीं किया था. अब तक 13 स्पिन ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाने और पांच विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. हालांकि, इसमें कोई भी एशियाई खिलाड़ी नहीं शामिल है.

इतने खिलाड़ियों ने किया है मेहदी हसन मिराज जैसा कमाल

मेहदी हसन मिराज जैसा कमाल एशिया के चार और खिलाड़ी कर चुके हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में अर्धशतक और पांच विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्पिन ऑलराउंडर नहीं है. मेहदी से पहले भारत के रुसी सुर्ती, कपिल देव और पाकिस्तान के वसीम अकरम और आमेर जमाल ऐसा कारनामा कर चुके हैं.

बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीता पहला टेस्ट

दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया है. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 198 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. इसके बाद बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 426 रन बना डाले थे. इसके बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 284 रन बना सकी. फिर बांग्लादेश ने एक विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया.

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