दिल्ली मेट्रो में CISF जवान ने खींची महिलाओं की फोटो? विरोध करने पर तानी पिस्टल!

दिल्ली मेट्रो में महिला यात्री के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में CISF ने बड़ी कार्रवाई की है. संबंधित CISF कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. CISF दिल्ली मेट्रो ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे उचित कार्रवाई की जाएगी.

महिला यात्री की फोटो लेने का लगा आरोप

बताया जा रहा है कि रविवार (16 अगस्त) रात करीब 9 बजे दिल्ली मेट्रो में एक CISF जवान पर महिला यात्री की कथित तौर पर छिपकर फोटो लेने का आरोप लगा. यात्रियों के मुताबिक, जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और जवान से उसका फोन दिखाने या देने को कहा तो मामला बढ़ गया.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद बढ़ने के दौरान CISF जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस पिस्टल निकाल ली और यात्रियों की तरफ तान दी. बताया जा रहा है कि जवान मेट्रो से उतरकर प्लेटफॉर्म पर भी पिस्टल ताने खड़ा रहा. इस दौरान मेट्रो कोच के अंदर मौजूद यात्रियों के बीच अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में एक सुरक्षाकर्मी हाथ में हथियार लिए नजर आ रहा है और आसपास यात्री भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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CISF ने जवान को किया सस्पेंड

मामले को गंभीरता से लेते हुए CISF ने संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. CISF दिल्ली मेट्रो की ओर से बताया गया कि मामले को उच्च स्तर पर देखा जा रहा है और विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच के नतीजों के आधार पर आगे उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आधिकारिक जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ होगी.