BJP Candidate List: बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी, इस सीट से लड़ेंगे सम्राट चौधरी, देखें लिस्ट
BJP Candidate List 2025: एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है. इस बीच अलग-अलग दलों से प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया है.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से संभावित प्रत्याशियों की सूची सामने आई है. सूत्रों के अनुसार जो लिस्ट सामने आई है उसके आधार पर देखें तो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे. संजय सरावगी दरभंगा से लड़ेंगे.
नीचे एक नजर में देखें सीट और प्रत्याशियों के नाम
संजय गुप्ता- कुम्हरार
रत्नेश कुशवाहा- पटना सिटी
संजय सरावगी- दरभंगा
नीतीश मिश्रा- झंझारपुर
विजय कुमार सिन्हा- लखीसराय
नितिन नवीन- बांकीपुर
जीवेश मिश्रा- जाले
नीरज बबलू- छातापुर
सिद्धार्थ सौरभ- बिक्रम
संगीता कुमारी- मोहनिया
पवन जायसवाल- ढाका
सुनील कुमार पिंटू- सीतामढ़ी
हरिभूषण ठाकुर- बिस्फी
विद्या सागर- फारबिसगंज
विजय कुमार मंडल- सिकटी
विजय कुमार खेमका- पूर्णिया
तारकिशोर प्रसाद- कटिहार
कविता देवी- कोढ़ा
आलोक रंजन झा- सहरसा
निशा सिंह- प्राणपुर
कुसुम देवी- गोपालगंज
वीरेंद्र सिंह- वजीरगंज
श्रेयसी सिंह- जमुई
निक्की हेंब्रम- कटोरिया
प्रमोद कुमार- मोतिहारी
कर्णजीत सिंह- दरौंदा
देवेश कांत सिंह- गोरियाकोठी
जनक सिंह- तरैया
कृष्ण कुमार मंटू- अमनौर
लखेंद्र कुमार रौशन- पातेपुर
राजेश कुमार सिंह- मोहिउद्दीननगर
राजकुमार सिंह- साहिबगंज
राम प्रवेश राय- बरौली
मंगल पांडेय- सीवान
विनय बिहारी- लौरिया
कृष्णनंदन पासवान- हरसिद्धि
राणा रणधीर- मधुबन
कृष्ण कुमार ऋषि- बनमनखी
सम्राट चौधरी - तारापुर
