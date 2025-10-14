हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारVIDEO: खुली जीप पर नामांकन के लिए निकले अनंत सिंह, 3 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था, 200 कारीगर लगे

VIDEO: खुली जीप पर नामांकन के लिए निकले अनंत सिंह, 3 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था, 200 कारीगर लगे

Bihar Assembly Election 2025: अनंत सिंह जेडीयू के सिंबल पर इस बार नामांकन कर रहे हैं. इसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पर कर दी थी. नामांकन था तो देर रात से ही समर्थक जुटने लगे थे.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को अपने समर्थकों के साथ खुली जीप पर सवार होकर नामांकन के लिए निकले. कारगिल मार्केट से दोपहर करीब 12:00 बजे वे बाढ़ अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के लिए निकले तो उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक नारा लगाते नजर आए. जिस तरह से खुली जीप में अनंत सिंह सवार होकर लोगों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे उनका जलवा देखने लायक था.

अनंत सिंह जेडीयू के सिंबल पर इस बार नामांकन कर रहे हैं. इसकी घोषणा उन्होंने चार दिन पहले ही सोशल मीडिया पर कर दी थी. नामांकन था तो देर रात से ही समर्थक जुटने लगे थे. कारगिल मार्केट में करीब तीन हजार लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी. बीते सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) से ही करीब 200 कारीगर मिलकर खाना बना रहे थे. खाने में पूड़ी-सब्जी के साथ रसगुल्ले की व्यवस्था की गई है. 150-200 टब रसगुल्ला सोमवार को ही बनकर तैयार हो गया था. 

खाने-पीने की व्यवस्था पर खुद अनंत सिंह की थी नजर

नामांकन के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बताया कि कल (सोमवार) से लेकर आज (मंगलवार) तक समर्थकों के खाने-पीने की पूरी मॉनिटरिंग खुद अनंत सिंह करते रहे हैं. रसगुल्ले की साइज से लेकर सब्जी के टेस्ट की जांच उन्होंने खुद की है. समर्थकों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो उसका अनंत सिंह पूरा ख्याल रख रहे हैं.

बता दें कि बाढ़ का कारगिल मार्केट बहुत बड़ा बाजार है. यह अनंत सिंह का ही मार्केट है. चुनाव का सारा कार्यक्रम इसी मार्केट से होता है. इस मार्केट में करीब 200 से ज्यादा समर्थकों के ठहरने की व्यवस्था है. हर चुनाव में अनंत सिंह का यह मार्केट एक्टिव मोड में रहता है. आज (मंगलवार) अनंत सिंह नामांकन के बाद बाढ़ में ही रहेंगे और कार्यकर्ताओं के खाने-पीने तक का इंतजाम वो खुद देखेंगे.

यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: 'JDU को फिनिश कर दो…', सांसद पप्पू यादव ने किसका 'प्लान' किया OUT?

Published at : 14 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Tags :
Mokama Bihar Vidhan Sabha Chunav Anant Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Anant Singh Nomination Mokama Vidhan Sabha Seat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत ने रद्द कर दिया मिसाइल टेस्ट? बढ़ गई थी चीन और अमेरिका की धड़कन, जासूसी के लिए घूमने लगे जहाज
भारत ने रद्द कर दिया मिसाइल टेस्ट? बढ़ गई थी चीन और अमेरिका की धड़कन, जासूसी के लिए घूमने लगे जहाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत ने रद्द कर दिया मिसाइल टेस्ट? बढ़ गई थी चीन और अमेरिका की धड़कन, जासूसी के लिए घूमने लगे जहाज
भारत ने रद्द कर दिया मिसाइल टेस्ट? बढ़ गई थी चीन और अमेरिका की धड़कन, जासूसी के लिए घूमने लगे जहाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
लाइफस्टाइल
Husbands Helping Wives: घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
Drone Engines: कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget