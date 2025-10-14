मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को अपने समर्थकों के साथ खुली जीप पर सवार होकर नामांकन के लिए निकले. कारगिल मार्केट से दोपहर करीब 12:00 बजे वे बाढ़ अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के लिए निकले तो उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक नारा लगाते नजर आए. जिस तरह से खुली जीप में अनंत सिंह सवार होकर लोगों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे उनका जलवा देखने लायक था.

अनंत सिंह जेडीयू के सिंबल पर इस बार नामांकन कर रहे हैं. इसकी घोषणा उन्होंने चार दिन पहले ही सोशल मीडिया पर कर दी थी. नामांकन था तो देर रात से ही समर्थक जुटने लगे थे. कारगिल मार्केट में करीब तीन हजार लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी. बीते सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) से ही करीब 200 कारीगर मिलकर खाना बना रहे थे. खाने में पूड़ी-सब्जी के साथ रसगुल्ले की व्यवस्था की गई है. 150-200 टब रसगुल्ला सोमवार को ही बनकर तैयार हो गया था.

#WATCH | Patna: JDU candidate from Mokama Assembly constituency, Anant Kumar Singh to file his nomination for #BiharElection2025 pic.twitter.com/AymC8CvB9H — ANI (@ANI) October 14, 2025

खाने-पीने की व्यवस्था पर खुद अनंत सिंह की थी नजर

नामांकन के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बताया कि कल (सोमवार) से लेकर आज (मंगलवार) तक समर्थकों के खाने-पीने की पूरी मॉनिटरिंग खुद अनंत सिंह करते रहे हैं. रसगुल्ले की साइज से लेकर सब्जी के टेस्ट की जांच उन्होंने खुद की है. समर्थकों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो उसका अनंत सिंह पूरा ख्याल रख रहे हैं.

बता दें कि बाढ़ का कारगिल मार्केट बहुत बड़ा बाजार है. यह अनंत सिंह का ही मार्केट है. चुनाव का सारा कार्यक्रम इसी मार्केट से होता है. इस मार्केट में करीब 200 से ज्यादा समर्थकों के ठहरने की व्यवस्था है. हर चुनाव में अनंत सिंह का यह मार्केट एक्टिव मोड में रहता है. आज (मंगलवार) अनंत सिंह नामांकन के बाद बाढ़ में ही रहेंगे और कार्यकर्ताओं के खाने-पीने तक का इंतजाम वो खुद देखेंगे.

