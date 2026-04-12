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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में नई सरकार की पहली तस्वीर, BJP ने शिवराज सिंह चौहान को दी ये बड़ी जिम्मेदारी

बिहार में नई सरकार की पहली तस्वीर, BJP ने शिवराज सिंह चौहान को दी ये बड़ी जिम्मेदारी

Bihar New CM: पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से इसकी जानकारी दी गई है. बिहार बीजेपी से जुड़े एक नेता ने बताया कि 14 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान पटना आने वाले हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 12 Apr 2026 04:22 PM (IST)
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बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन की तैयारी अब शुरू हो गई है. धीरे-धीरे तस्वीर साफ होने लगी है. भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी है. बिहार में अपने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इसकी जानकारी आज (रविवार, 12 अप्रैल) दी गई है. लिखा गया है, "भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है."

14 अप्रैल को पटना आएंगे शिवराज सिंह

दूसरी ओर बिहार बीजेपी से जुड़े एक नेता ने बताया कि 14 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान पटना आने वाले हैं. हालांकि और क्या कुछ कार्यक्रम है इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया.

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? खबर से सियासी गलियारे में मची खलबली!

इस कदम पर आरजेडी ने उठाए सवाल

बीजेपी की ओर से जारी इस सूचना के बाद सियासत तेज हो गई है. आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने इसको लेकर हमला बोला है. सुधाकर सिंह का कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी कुर्सी पर हैं. इस्तीफा भी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने पहले ही अपना मुख्यमंत्री चुनने की तैयारी शुरू कर दी है.

अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है. यह तो लगभग साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से ही कोई बिहा का सीएम होगा. मीडिया रिपोर्ट में सबसे अधिक दावा सम्राट चौधरी को लेकर हो रहा है.

यह भी पढ़ें- 14 को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, नई सरकार की तारीख भी तय, मुख्यमंत्री कौन?

Published at : 12 Apr 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Shivraj Singh Chouhan Bihar New Government Bihar New CM BIHAR NEWS
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