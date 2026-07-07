बांकीपुर से RJD नहीं प्रशांत किशोर को समर्थन देगी कांग्रेस? इस नेता के बयान से बिहार में हलचल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राजद की रेखा गुप्ता भी उम्मीदवार, 30 जुलाई को मतदान.

बिहार की बांकीपुर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर इन दिनों चर्चाओं में है. चर्चा इसलिए क्योंकि इस सीट से जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ सकते हैं. इसपर अब जनता दल यूनाइटेड (JDU) की प्रतिक्रिया सामने आई है.

JDU नेता राजीव रंजन ने प्रशांत किशोर द्वारा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने पर कहा कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है क्योंकि ये सीट बीजेपी का गढ़ रहा है और इसपर विपक्ष की पराजय होती रही है.

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राजीव रंजन ने कहा- यह निर्णय उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल

JDU नेता राजीव रंजन ने प्रशांत किशोर द्वारा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने पर कहा, "बांकीपुर से चुनाव लड़ने का प्रशांत किशोर का यह निर्णय, उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल साबित होगी. उनके लिए जमानत बचाना एक बड़ी चुनौती होगी. ये क्षेत्र बीजेपी के लिए एक 'अपराजय दुर्ग' रहा है. 1995 से लेकर आज तक (पटना वेस्ट पहले अब बांकीपुर) लगातार बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की है. बड़े अंतर से विपक्ष की पराजय भी होती रही है. कोई मुकाबला नहीं है."

राजीव ने कहा- कांग्रेस पीके के प्रति नर्म

उन्होंने आगे कहा, "जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पर अपना पक्ष जाहिर नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के अनेक नेताओं के बयानों में पीके को लेकर नर्मी दिखाई देती है. यहां कांग्रेस का वजूद ही नहीं है इसलिए RJD के उम्मीदवार का ऐलान हो गया और अब पीके भी लड़ेंगे. तो तस्वीर बिल्कुल साफ है यहां 1 लाख के ज्यादा के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी."

गौर हो कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों को लड़ने से प्नशांत किशोर ने मना कर दिया था. उन्होंने तर्क दिया था कि 'यह उनकी पार्टी का निर्णय था ताकि वो राज्य की अन्य सीटों पर ध्यान दे सकें.

विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से बीजेपी के नितिन नबीन ने जीत दर्ज की थी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है. अब बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 अगस्त की जाएगी. बता दें कि बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर के अलावा आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी मैदान में हैं.

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