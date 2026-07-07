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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की सड़कों पर टोल टैक्स वाला नियम किसके लिए? CM सम्राट चौधरी ने साफ की तस्वीर

बिहार की सड़कों पर टोल टैक्स वाला नियम किसके लिए? CM सम्राट चौधरी ने साफ की तस्वीर

Toll Tax Rule: मंगलवार को सम्राट चौधरी बिहार के अररिया पहुंचे थे. फारबिसगंज में उन्होंने सहयोग शिविर को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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सम्राट कैबिनेट (Samrat Cabinet) की हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नेशनल हाईवे की तरह स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स देना होगा. इसके लिए बिहार पथ कर नियमावली, 1979 की संबंधित धाराओं में अहम संशोधन किए गए हैं. इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने तस्वीर साफ की है कि यह नियम किस पर लागू होगा. क्योंकि कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी.

मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को सम्राट चौधरी बिहार के अररिया पहुंचे थे. फारबिसगंज में उन्होंने सहयोग शिविर को संबोधित किया. इस दौरान बिहार की सड़कों पर लिए जाने वाले टोल टैक्स पर मुख्यमंत्री ने सफाई दी. उन्होंने खुद कन्फ्यूजन वाली स्थिति को साफ किया.

केवल कमर्शिय वाहनों को देना होगा टोल टैक्स

सीएम ने कहा, "कमर्शियल गाड़ियों पर टोल टैक्स तो लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको हमारी सरकार जरूर राहत देगी. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. टोल टैक्स पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है. जो प्राइवेट गाड़ियां होंगी उस पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे टोल टैक्स लिया जाएगा."

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सम्राट ने की डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल की बात

दूसरी ओर सहयोगी शिविर को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज कैसे खुलेगा, हर प्रखंड में मॉडल स्कूल कैसे खुलेगा, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है. 15 जुलाई को बिहार के जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है (213 जगहों पर) वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार करेगी.

सीएम सम्राट ने कहा कि ये जो मॉडल स्कूल बनेंगे यहां पर हम कोचिंग की भी व्यवस्था करेंगे. बच्चों को नीट की तैयारी करने के लिए पूर्णिया जाना पड़ता है, यहां से पटना जाना पड़ता है, अब ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे कि आपके गांव में जो हाई स्कूल है वहीं कोचिंग चले, इसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Jul 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Samrat Cabinet Toll Tax Rule
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