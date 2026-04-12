14 को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, नई सरकार की तारीख भी तय, मुख्यमंत्री कौन?
Nitish Kumar Cabinet Meeting: कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नए नेता का चयन होगा.
- नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक 14 अप्रैल को होने जा रही है.
- बैठक के बाद नीतीश कुमार सीएम के पद से इस्तीफा सौंपेंगे.
- 14 को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुना जाएगा.
- 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री और सहयोगियों का शपथ ग्रहण होगा.
नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक 14 अप्रैल को होगी. इसके साथ ही नई सरकार की तारीख भी तय हो गई है. नीतीश कुमार एक तरफ सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो दूसरी ओर बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा. 14 अप्रैल को 11 बजे मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है.
कैबिनेट की बैठक के बाद देंगे इस्तीफा
नीतीश कुमार कैबिनेट मीटिंग से पहले बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाएंगे. कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. 14 अप्रैल को ही एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी.
15 को शपथ ग्रहण की तैयारी
एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नए नेता का चयन होगा. सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री का चेहरा तय होने के बाद विधिवत राज्यपाल को जानकारी दी जाएगी. इसके बाद 15 अप्रैल नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सहयोगियों का शपथ ग्रहण होगा.
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सबसे बड़ा सवाल यही बना है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? यह तो तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सीएम होगा. सम्राट चौधरी सहित कई नेता दावेदार हैं. ऐसे में देखना होगा कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में क्या तय होता है. सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं.
'जब सेशन चलेगा तब दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार'
दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रविवार (12 अप्रैल, 2026) को कहा है कि बिहार में जो नई सरकार बनेगी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से चलेगी. नीतीश कुमार का जो विचार है, उसको आगे बढ़ाएगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार रहकर सभी चीजों को देखेंगे. जब सेशन चलेगा तभी वो दिल्ली जाएंगे. नीतीश कुमार का लगाव बिहार से है. बिहार में वो समय देंगे.
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Source: IOCL