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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर भी हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? खबर से सियासी गलियारे में मची खलबली!

प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? खबर से सियासी गलियारे में मची खलबली!

Bihar New CM: टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से मीडिया ने बिहार के अगले सीएम को लेकर सवाल किया था. सांसद ने कहा कि इसके लिए काबिलियत के साथ-साथ छवि भी अच्छी होनी चाहिए. पढ़िए और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Apr 2026 06:07 PM (IST)
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बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए यह कहना मुश्किल है. 2025 से 30 के नारे के साथ चुनाव जीतने वाले नीतीश कुमार बीच में ही इस्तीफा देने की तैयारी कर चुके हैं. उन्होंने राज्यसभा की शपथ ली है. अब आगे एक तरफ वे सीएम पद से इस्तीफा देंगे तो वहीं इसके साथ बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा. सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? 

मीडिया रिपोर्ट में बीजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है लेकिन कोई चौंकाना वाला चेहरा भी हो सकता है. इसको लेकर एक से एक बयान सामने आ रहे हैं. इस रेस में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का नाम भी आ गया है.

दरअसल, शनिवार (11 अप्रैल, 2026) को पटना में टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने हैरान करने वाली बात कही. पत्रकारों ने सवाल किया कि बिहार का अगला मुख्यंमत्री कौन होगा? इस पर उन्होंने कहा, "अभी कोई वजह नहीं लगती है… कोई जल्दी मुख्यमंत्री बनने वाला है… वक्त लगेगा… थोड़ा सा आराम कीजिए…" 

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के CM हाउस खाली करने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'तो आप…'

'काबिलियत के साथ होनी चाहिए अच्छी छवि'

आगे कहा, "उनको (नीतीश कुमार) भी आराम करने दीजिए… नीतीश कुमार जी हमारे मित्र हैं… लालू यादव भी हमारे मित्र हैं.. तेजस्वी यादव काबिल हैं. यहां और भी हर पार्टी में बहुत काबिल लोग हैं. काबिलियत के साथ-साथ उनकी छवि भी अच्छी होनी चाहिए. ऐसा न हो कि किसी दिन कोई पर्ची वाला बाबा यहां पर्ची निकाल दे. इसका ध्यान रखिएगा...." 

इतना बयान देते ही सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर आ गए. सांसद ने कहा, "एक आदमी और है… वेट एंड वॉच करते रहिए… जो बहुत विद्वान है… बहुत काबिल है. बहुत विजन है उसके पास… और वो है प्रशांत किशोर."

बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने 2025 के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा था. हालांकि किसी सीट पर जीत नहीं हुई थी. अब शत्रुघ्न सिन्हा के बयान में कितना दम है यह तो वक्त आने पर पता चलेगा.

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: बिहार के मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर JDU के मंत्री का बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Apr 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Shatrughan Sinha Bihar New CM BIHAR NEWS
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