बांकीपुर से फिर BJP की जीत तय? जानिए संजय सरावगी ने क्यों किया ये दावा

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बांकीपुर से जीत का दावा किया है. संजय सरावगी ने इसके पीछे की वजह भी बताई है. मंगलवार (07 जुलाई) को उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जब बांकीपुर की हालत बेहद खराब थी तब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है.

उन्होंने कामकाज का जिक्र करते हुए कहा, "फोरलेन सड़कें बनीं, पार्कों का निर्माण हुआ, एलिवेटेड रोड बना और अब मेट्रो भी वहां से गुजरने के लिए तैयार है. इतना सारा विकास पटना महानगर और बिहार में हुआ है, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी."

Patna, Bihar: On the RJD fielding Rekha Gupta as its candidate for the Bankipur Assembly seat, BJP State President Sanjay Saraogi says, "Look, Bankipur is a stronghold of the Bharatiya Janata Party and the NDA. When the condition of Bankipur was extremely poor, BJP leaders began… pic.twitter.com/6IgvgNnpuH — IANS (@ians_india) July 7, 2026

'विपक्ष कहीं मुकाबले में नहीं'

संजय सरावगी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और वहां की जनता केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रही है. भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया. इसलिए विपक्ष कहीं मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहा है.

यह भी पढ़ें- बिहार में प्रेमी-प्रेमिका को उम्र कैद की सजा, पूरा मामला जान उड़ जाएंगे आपके होश

बांकीपुर को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित उम्मीदवार की प्रचंड बहुमत से जीत होगी. इसमें कोई दो राय नहीं है. सोशल मीडिया पर चलाने से कुछ नहीं होता है. आप आम जनता के बीच जाइए, वहां के नागरिकों से पूछिए, वे बेहद उत्साहित हैं कि उनके विधायक (नितिन नवीन) राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं.

गिरिराज सिंह ने भी किया जीत का दावा

उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी का उम्मीदवार होगा. नितिन नवीन को बांकीपुर की जनता ने विधायक बनाया और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो हमारे लिए गौरव की बात है. बांकीपुर की जनता फिर से नितिन नवीन का सम्मान करेगी."

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'बिहारी बाबू होने के नाते मुझे…'