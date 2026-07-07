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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBankipur By-Poll: बांकीपुर से फिर BJP की जीत तय? जानिए संजय सरावगी ने क्यों किया ये दावा

Bankipur By-Poll: बांकीपुर से फिर BJP की जीत तय? जानिए संजय सरावगी ने क्यों किया ये दावा

Bankipur By-Poll: संजय सरावगी का कहना है कि सोशल मीडिया पर चलाने से कुछ नहीं होता है. आप आम जनता के बीच जाइए, वहां के नागरिकों से पूछिए, वे बेहद उत्साहित हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Jul 2026 12:55 PM (IST)
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बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बांकीपुर से जीत का दावा किया है. संजय सरावगी ने इसके पीछे की वजह भी बताई है. मंगलवार (07 जुलाई) को उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जब बांकीपुर की हालत बेहद खराब थी तब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है. 

उन्होंने कामकाज का जिक्र करते हुए कहा, "फोरलेन सड़कें बनीं, पार्कों का निर्माण हुआ, एलिवेटेड रोड बना और अब मेट्रो भी वहां से गुजरने के लिए तैयार है. इतना सारा विकास पटना महानगर और बिहार में हुआ है, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी."

'विपक्ष कहीं मुकाबले में नहीं'

संजय सरावगी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और वहां की जनता केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रही है. भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया. इसलिए विपक्ष कहीं मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहा है.

यह भी पढ़ें- बिहार में प्रेमी-प्रेमिका को उम्र कैद की सजा, पूरा मामला जान उड़ जाएंगे आपके होश

बांकीपुर को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित उम्मीदवार की प्रचंड बहुमत से जीत होगी. इसमें कोई दो राय नहीं है. सोशल मीडिया पर चलाने से कुछ नहीं होता है. आप आम जनता के बीच जाइए, वहां के नागरिकों से पूछिए, वे बेहद उत्साहित हैं कि उनके विधायक (नितिन नवीन) राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. 

गिरिराज सिंह ने भी किया जीत का दावा

उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी का उम्मीदवार होगा. नितिन नवीन को बांकीपुर की जनता ने विधायक बनाया और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो हमारे लिए गौरव की बात है. बांकीपुर की जनता फिर से नितिन नवीन का सम्मान करेगी."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Jul 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
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