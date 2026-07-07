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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर चुनाव के बीच CM सम्राट ने बुलाई बैठक, नीतीश कुमार भी रहेंगे, PK के खिलाफ बनेगी रणनीति?

बांकीपुर चुनाव के बीच CM सम्राट ने बुलाई बैठक, नीतीश कुमार भी रहेंगे, PK के खिलाफ बनेगी रणनीति?

Bankipur By-Poll: एनडीए की यह बैठक 10 जुलाई को होने जा रही है. सवाल उठ रहा है कि क्या बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है?

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 01:24 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव के बीच 10 जुलाई को एनडीए की बैठक होने जा रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने यह बैठक बुलाई है जिसमें नीतीश कुमार (Nitish Kumar) भी खुद मौजूद रहेंगे. इस बैठक को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है? इस सीट से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) मैदान में उतरे हैं.

10 तारीख को होने वाली इस एनडीए की बैठक में सभी घटक दलों के प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. माना जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव के साथ-साथ सरकार के आगामी एजेंडे और संगठनात्मक समन्वय पर भी चर्चा होगी.

संजय झा ने बैठक के बारे में दी बड़ी जानकारी

रणनीति और बैठक को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को मीडिया से कहा, "एनडीए में हम लोग लगातार बैठकर चर्चा करते रहते हैं. इस बैठक में पांचों सहयोगी दलों के जिला अध्यक्ष, सरकार के मंत्री और पार्टी के नेता शामिल होंगे. बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा नीतीश कुमार भी रहेंगे."

आगे संजय झा ने कहा, "हमारा उद्देश्य बिहार के विकास के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम करना है. पिछले 20 वर्षों में हमने जो काम किया है, उसे आगे बढ़ाते हुए अगले पांच वर्षों में घोषणा-पत्र में किए गए वादों को जमीन पर उतारना हमारी प्राथमिकता होगी. समन्वय सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिला स्तर पर भी पांचों दलों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जाएगा."

यह भी पढ़ें- Bankipur By-Poll: बांकीपुर से फिर BJP की जीत तय? जानिए संजय सरावगी ने क्यों किया ये दावा

'संविधान के दायर में रहकर काम करती है पार्टी'

एक सवाल पर संजय कुमार झा ने कहा, "देश संविधान और कानून के अनुसार चलता है. हमारी पार्टी संविधान के दायरे में रहकर ही काम करती है. जहां तक सीएए का सवाल है, मैंने संबंधित बयान नहीं देखा है. बिहार में फिलहाल इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है और राज्य में सब कुछ सामान्य है."

बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के बीच बुलाई गई इस बैठक को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है. अब सभी की नजरें बैठक में होने वाले निर्णय और चर्चों पर टिकी हैं. तय माना जा रहा है कि बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की चर्चा भी बैठक में हो सकती है.

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'बिहारी बाबू होने के नाते मुझे…'

Published at : 07 Jul 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bankipur Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bankipur By Poll Bankipur By-Election
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