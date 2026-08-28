बिहार में बनेगा अनोखा विश्वविद्यालय! VC से लेकर प्रोफेसर और छात्राएं तक होंगी महिलाएं

बिहार में महिलाओं की उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को घोषणा की कि बिहार में एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जहां कुलपति, प्रोफेसर, कर्मचारी से लेकर छात्राओं तक सभी महिलाएं होंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाएं समृद्ध होंगी, तभी बिहार समृद्ध होगा और भारत विकसित बनेगा.

पटना के बापू सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित ‘विकसित भारत-समृद्ध बिहार’ और ‘बहनों का सम्मान, सरकार की पहचान’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ‘समृद्ध महिला-समृद्ध बिहार’ अभियान की शुरुआत की. इस दौरान महिलाओं के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तीकरण से जुड़ी कई घोषणाएं की गईं.

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1000 छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपये

मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एक हजार छात्राओं को पीएचडी की पढ़ाई के लिए हर महीने 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि बिहार में फिलहाल करीब 4,600 शोधार्थी पीएचडी कर रहे हैं, जिनमें लगभग 600 महिलाएं हैं. सरकार का लक्ष्य महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी को और बढ़ाना है.

महिला सुरक्षा के लिए ‘पुलिस दीदी’ की तैनाती

कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सरकार के प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और जीविका समूहों के आसपास ‘पुलिस दीदी’ की तैनाती सुनिश्चित की गई है. महिला पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि छात्राओं और महिलाओं की शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा सके. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बिहार में करीब 40 हजार महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक संख्या है.

10 लाख ‘जीविका दीदी’ के घरों पर लगेंगे सोलर पैनल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 10 लाख ‘जीविका दीदी’ के घरों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया है. इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत करना है. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पांच लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 600 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. इसके अलावा जीविका निधि से 10 हजार लाभार्थियों को ऋण दिया गया और 112 ग्रामीण हाट के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई.

2030 तक महिलाओं पर खर्च होंगे 20 हजार करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार वर्ष 2030 तक महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सशक्तीकरण पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार का लक्ष्य महिलाओं को रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक अवसरों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

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