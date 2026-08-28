Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बनेगा अनोखा विश्वविद्यालय! VC से लेकर प्रोफेसर और छात्राएं तक होंगी महिलाएं

बिहार में बनेगा अनोखा विश्वविद्यालय! VC से लेकर प्रोफेसर और छात्राएं तक होंगी महिलाएं

बिहार में महिला विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान हुआ है, जहां कुलपति से लेकर प्रोफेसर, कर्मचारी और छात्राएं सभी महिलाएं होंगी. 1000 छात्राओं को पीएचडी के लिए 10 हजार मासिक मिलेंगे.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 28 Aug 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में महिलाओं की उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को घोषणा की कि बिहार में एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जहां कुलपति, प्रोफेसर, कर्मचारी से लेकर छात्राओं तक सभी महिलाएं होंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाएं समृद्ध होंगी, तभी बिहार समृद्ध होगा और भारत विकसित बनेगा.

पटना के बापू सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित ‘विकसित भारत-समृद्ध बिहार’ और ‘बहनों का सम्मान, सरकार की पहचान’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ‘समृद्ध महिला-समृद्ध बिहार’ अभियान की शुरुआत की. इस दौरान महिलाओं के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तीकरण से जुड़ी कई घोषणाएं की गईं.

यह भी पढ़ें- राखी की खुशियां मातम में बदलीं, बैलून के पीछे नाले में उतरे मासूम की दर्दनाक मौत

1000 छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपये

मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एक हजार छात्राओं को पीएचडी की पढ़ाई के लिए हर महीने 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि बिहार में फिलहाल करीब 4,600 शोधार्थी पीएचडी कर रहे हैं, जिनमें लगभग 600 महिलाएं हैं. सरकार का लक्ष्य महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी को और बढ़ाना है.

महिला सुरक्षा के लिए ‘पुलिस दीदी’ की तैनाती

कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सरकार के प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और जीविका समूहों के आसपास ‘पुलिस दीदी’ की तैनाती सुनिश्चित की गई है. महिला पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि छात्राओं और महिलाओं की शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा सके. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बिहार में करीब 40 हजार महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक संख्या है.

10 लाख ‘जीविका दीदी’ के घरों पर लगेंगे सोलर पैनल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 10 लाख ‘जीविका दीदी’ के घरों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया है. इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत करना है. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पांच लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 600 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. इसके अलावा जीविका निधि से 10 हजार लाभार्थियों को ऋण दिया गया और 112 ग्रामीण हाट के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई.

2030 तक महिलाओं पर खर्च होंगे 20 हजार करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार वर्ष 2030 तक महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सशक्तीकरण पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार का लक्ष्य महिलाओं को रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक अवसरों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें- पटना में मुख्य सचिव से मिले प्रशांत किशोर, जानें क्या कहा?

Published at : 28 Aug 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में बनेगा अनोखा विश्वविद्यालय! VC से लेकर प्रोफेसर और छात्राएं तक होंगी महिलाएं
बिहार में बनेगा अनोखा विश्वविद्यालय! VC से लेकर प्रोफेसर और छात्राएं तक होंगी महिलाएं
बिहार
गया में चौथी बार बही पुलिया, 12 गांवों की टूटी लाइफलाइन; स्कूल-ग्रामीण परेशान
गया में चौथी बार बही पुलिया, 12 गांवों की टूटी लाइफलाइन; स्कूल-ग्रामीण परेशान
बिहार
राखी की खुशियां मातम में बदलीं, बैलून के पीछे नाले में उतरे मासूम की दर्दनाक मौत
राखी की खुशियां मातम में बदलीं, बैलून के पीछे नाले में उतरे मासूम की दर्दनाक मौत
बिहार
पटना में मुख्य सचिव से मिले प्रशांत किशोर, जानें क्या कहा?
पटना में मुख्य सचिव से मिले प्रशांत किशोर, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
हिमाचल प्रदेश
कंगना रनौत ने भाई अक्षत को बांधी राखी, तस्वीरें शेयर कर लिखा- 'मेरे प्यारे भाई...'
कंगना रनौत ने भाई अक्षत को बांधी राखी, तस्वीरें शेयर कर लिखा- 'मेरे प्यारे भाई...'
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
टेलीविजन
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
विश्व
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, PM कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले- सच जानते हैं
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, मार्क कार्नी ने दिया करारा जवाब
विश्व
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
शिक्षा
दिल्ली की बेटियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, हर साल मिलेगी 30 हजार की मदद
दिल्ली की बेटियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, हर साल मिलेगी 30 हजार की मदद
टेक्नोलॉजी
WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने का स्मार्ट तरीका, ऐसे करें सर्च
WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने का स्मार्ट तरीका, ऐसे करें सर्च
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget