पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया दी है. रिहाई रद्द होने के फैसले पर उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया.

रोहिणी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो एक बात साबित हो जाती है कि जेल के जो प्रिजन मैनुअल थे, उनमें संशोधन करके उन्हें बाहर निकाला गया था. यह किसी एक विशेष व्यक्ति के पक्ष में वोट डालने के लिए और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था. वो विशेष व्यक्ति कौन थे? पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि वो विशेष व्यक्ति नीतीश कुमार थे."

उन्होंने आगे कहा, "उनकी सरकार को बचाने के लिए प्रिजन मैनुअल में संशोधन करके लोक सेवक की हत्या के आरोपी आनंद मोहन सिंह को बाहर निकाला गया था. अगर आप सरकार के पक्ष में काम करते हैं तो सात खून करने वाले को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा... जो बेगुनाह है, उस पर झूठे केस-मुकदमे करके उसे जेल में डालिएगा या उस पर ट्रायल पर ट्रायल चलवाते रहिएगा..."

पटना, बिहार: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने के फैसले पर कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो एक बात साबित हो जाती है कि जेल के जो प्रिजन मैनुअल थे, उनमें संशोधन करके उन्हें बाहर निकाला गया था। यह किसी एक विशेष व्यक्ति के पक्ष में वोट डालने के लिए और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। वो विशेष व्यक्ति कौन थे? पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि वो विशेष व्यक्ति नीतीश कुमार थे। उनकी सरकार को बचाने के लिए प्रिजन मैनुअल में संशोधन करके लोक सेवक की हत्या के आरोपी आनंद मोहन सिंह को बाहर निकाला गया था। अगर आप सरकार के पक्ष में काम करते हैं, तो सात खून करने वाले को भी मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। जो बेगुनाह है, उस पर झूठे केस-मुकदमे करके उसे जेल में डालिएगा या उस पर ट्रायल पर ट्रायल चलवाते रहिएगा..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 26, 2026

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'…तो आप बिहार से पलायन रोक देते'

वहीं रोहिणी ने सुशासन दिवस पर कहा, "बिहार को ठगने वालों को सुशासन दिवस नहीं, ठगासन दिवस मनाना चाहिए था. पिछले 21 साल से ये लोग बिहार की जनता को उल्लू बनाकर और खोखली बयानबाजी करके गुमराह कर रहे हैं. अगर सुशासन होता, तो आप बिहार से पलायन रोक देते. आज भी बिहार में पलायन जारी है. बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है… तो फिर सुशासन कहां से आया? आए दिन बलात्कार, लूट और हत्याएं होती जा रही हैं… तो किस बात का ये लोग सुशासन दिवस मना रहे हैं?"

यश माहेश्वरी पर की कार्रवाई की मांग

स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी की टिप्पणी पर कहा, "देखिए, छठ पूजा पर जिसने भद्दी टिप्पणी की है और उसका मजाक उड़ाया है, वह मजाक सिर्फ छठ पूजा का नहीं था. उन्होंने पूरे बिहार, बिहार की जनता, बिहारियों और बिहार की संस्कृति का मजाक उड़ाया है. इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल के पीछे धकेलना चाहिए, ताकि सरकार एक उदाहरण पेश करे. आगे चलकर कोई भी हमारी संस्कृति, छठ पूजा, बिहारी संस्कृति, बिहार के लोगों या बिहार को गाली देने की हिम्मत न करे."

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