आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने के बाद अब उनके बेटे चेतन आनंद की पहली प्रतिक्रिया आई है. गुरुवार (26 नवंबर, 2026) की शाम फेसबुक पर किए गए अपने पोस्ट में चेतन आनंद ने यह कहा कि उनके पिता निर्दोष हैं यह पूरा बिहार जानता है. उन्हें उस गुनाह की सजा दी गई, जो उन्होंने किया ही नहीं.

चेतन आनंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, "हमें जजमेंट की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली. मैं इस संबंध में हमारे अधिवक्ता से जबतक पूरी जानकारी इकठ्ठा न कर लूं, कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा."

चेतन आनंद ने कहा कि इस मुकदमें में दो ही प्रत्यक्ष गवाह हैं. एक जी कृष्णैया (तत्कालीन जिलाधिकारी जिनकी हत्या हुई) के ड्राइवर और दूसरा उनके बॉडी गार्ड, और दोनों ने ही अदालत में आनंद मोहन की घटनास्थल पर मौजूदगी से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में नीतीश सरकार ने कानून में एकरुपता लाने के लिए कारा हस्तक में 2023 का संशोधन लाया था.

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चेतन आनंद ने उठाए तीन सवाल

1) सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से कैसे मुकर सकती है?

2) आनंद मोहन को सजा निचली अदालत द्वारा 2007 में हुई थी और नियमानुसार सजा के समय जो प्रावधान थे, वही उनपर लागू होने चाहिए, फिर पब्लिक सर्वेंट की "ऑन ड्यूटी मौत" पर बिहार सरकार द्वारा 2016 का लाया गया कानून आनंद मोहन पर कैसे लागू हो सकता है?

3) सवाल यह भी है कि क्या कानून सिर्फ आनंद मोहन को जेल भेजने के लिए बदले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2023 के नीतीश सरकार के संशोधन से लाभान्वित सारे व्यक्ति जेल जाएंगे?

चेतन ने कहा कि अगर यह महज एक षड्यंत्र है तो इसका समय रहते माकूल जवाब दिया जाएगा. उन्होंने 28 नवंबर को आपात बैठक बुलाई है. उन्होंने आनंद मोहन के चाहने वालों से अपील की है कि इस पूरे प्रकरण में अनुशासित और शालीन रहकर आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करें. आपात बैठक 28 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे गर्दनीबाग स्थित उनके आवास पर होगी.

जानकारी हो कि बिहार सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव किया था जिसके बाद आनंद मोहन बाहर आए थे. उस वक्त आनंद मोहन सहित करीब 27 दोषियों की रिहाई हुई थी. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे. बिहार जेल नियमावली, 2012 में संशोधन के बाद आनंद मोहन बाहर आए थे तो विपक्ष ने सरकार को खूब घेरा था.

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