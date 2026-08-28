राखी की खुशियां मातम में बदलीं, बैलून के पीछे नाले में उतरे मासूम की दर्दनाक मौत

बिहार के रोहतास जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र में राखी के त्योहार से पहले एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं. मनेरी बीघा में करीब ढाई साल का मासूम रियांश खेलते-खेलते घर के पास बने खुले नाले में गिर गया. वह नाले में पड़े आरसीसी पाइप के अंदर फंस गया. करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पाइप काटकर बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

जानकारी के मुताबिक, कैमूर जिले के सबार थाना क्षेत्र निवासी रोहित पासवान अपनी पत्नी रिंकी देवी और ढाई साल के बेटे रियांश के साथ राखी के त्योहार पर डालमियानगर के मनेरी बीघा स्थित अपनी मौसी के घर आए थे. रियांश को अपनी मौसेरी बहन से राखी बंधवानी थी. घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं और परिवार खुशी के माहौल में था.

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बैलून से खेलते-खेलते नाले में गिरा

दोपहर के समय रियांश बैलून से खेल रहा था. इसी दौरान वह खेलते-खेलते घर से बाहर निकल गया. बताया जा रहा है कि उसका बैलून घर के पास सिंचाई के लिए बने खुले नाले में पड़े आरसीसी पाइप में फंस गया. बैलून निकालने की कोशिश में मासूम नाले में जा गिरा और पाइप के अंदर फंस गया.

CCTV फुटेज से चला हादसे का पता

रियांश काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी. आसपास खोजबीन के बाद घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई. फुटेज देखने पर परिजनों को पता चला कि बच्चा नाले की तरफ गया था और उसके साथ हादसा हुआ है. बच्चे के नाले में फंसे होने की जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया. तत्काल डायल-112 को सूचना दी गई. डालमियानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

चार घंटे बाद पाइप काटकर निकाला गया मासूम

आरसीसी पाइप के अंदर बच्चे के फंसने के कारण उसे बाहर निकालना बेहद मुश्किल था. रेस्क्यू टीम ने काफी सावधानी से अभियान चलाया. करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद ड्रिल मशीन की मदद से आरसीसी पाइप को काटा गया और रियांश को बाहर निकाला गया. बच्चे को बाहर निकालने के समय वह अचेत अवस्था में था. स्थानीय लोगों ने उसे सीपीआर देने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस वाहन से उसे डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम चुकी थी सांस

डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद रियांश को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल के चिकित्सक डॉ. राम लखन सिंह के मुताबिक, करीब ढाई साल के बच्चे को अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी. आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

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