दिल्ली हाईकोर्ट से कथित IRCTC घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉउज एवन्यू कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें तीनों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए गए थे. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने तीनों की याचिकाएं खारिज करते हुए साफ कर दिया कि फिलहाल उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि CBI की ओर से जुटाए गए सबूतों से गंभीर संदेह पैदा होता है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया. आरोप है कि रेलवे के दो बड़े होटलों के टेंडर देने की प्रक्रिया में दखल देकर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया. दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में आपराधिक साजिश और टेंडर में हेरफेर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

होटल का ठेका देने के बदले जमीन लेने का आरोप

CBI का आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस दौरान IRCTC के रांची और पुरी स्थित दो होटलों को सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को लीज पर दिया गया. आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर इस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया. इसके बदले लालू यादव के परिवार से जुड़ी कंपनी को पटना में करोड़ों रुपये की कीमती जमीन बेहद कम कीमत पर मिल गई.

शेयर के जरिए परिवार तक पहुंची जमीन- CBI

जांच एजेंसी के मुताबिक जमीन का यह सौदा सीधे तौर पर नहीं, बल्कि कंपनियों के शेयरों के लेन-देन के जरिए किया गया था. इस पूरी प्रक्रिया में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनी का नाम सामने आया. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि पटना की जमीन का बाद में शेयरों के लेन-देन के जरिए परिवार के पास पहुंचना कथित सौदे का दूसरा हिस्सा हो सकता है. यानी होटल का ठेका देने के बदले जमीन और शेयर के रूप में फायदा पहुंचाने की आशंका है.

साजिश और धोखाधड़ी के आरोप

इस मामले में 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे. वहीं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए गए थे. मामले में कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय हुए थे. इसी आदेश को चुनौती देते हुए तीनों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

ट्रायल कोर्ट ने कहा था सरकारी खजाने को हुआ नुकसान

रॉउज एवन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि लालू यादव को होटल टेंडर की पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों को लीज पर देने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए दखल दिया. कोर्ट ने यह भी कहा था कि टेंडर की शर्तों में बदलाव किए गए और जमीन की कीमत कम दिखाकर उसे लालू यादव के परिवार तक पहुंचाने की संभावना सामने आई. इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.

लालू परिवार का क्या कहना है?

लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने जांच पर सवाल उठाए हैं. परिवार का कहना है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज कराया गया है. हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया.

अब ट्रायल कोर्ट में चलेगा मुकदमा

हाईकोर्ट से याचिकाएं खारिज होने के बाद अब IRCTC घोटाले का मुकदमा रॉउज एवन्यू कोर्ट में आगे बढ़ेगा. आरोप तय होने का मतलब यह नहीं है कि आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष को अपने आरोप साबित करने होंगे और आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा.

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