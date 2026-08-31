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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार शिक्षक भर्ती: TRE-4 के आवेदन पर रोक, BPSC ने क्या कहा?

बिहार शिक्षक भर्ती: TRE-4 के आवेदन पर रोक, BPSC ने क्या कहा?

टीआरई-4 के लिए एक सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होना था. अब बीपीएससी की ओर से यह जानकारी सामने आई है कि फिर से नई तिथि की घोषणा की जाएगी. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 31 Aug 2026 06:14 PM (IST)
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बिहार में चौथे चरण (TRE-4) के तहत शिक्षकों की भर्ती होनी है. कुछ दिनों पहले ही बीपीएससी (BPSC) की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था. कल (01 सितंबर, 2026) से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होना था. इस बीच आज (सोमवार) बीपीएससी की ओर से जानकारी दी गई है कि इसे अभी स्थगित किया जाता है. 

बीपीएससी से जारी की गई ये सूचना

बीपीएससी की ओर से जारी सूचना में लिखा गया है, "विज्ञापन सं.-14/2026, चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल- 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित प्रक्रिया, जो दिनांक- 01.09.2026 से प्रस्तावित है, प्रक्रियात्मक बदलाव के कारण स्थगित किया जाता है. उक्त विज्ञापन से संबंधित तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी."

अब नई तिथि का करना होगा इंतजार

अब शिक्षक अभ्यर्थियों को नई तिथि का इंतजार करना होगा. बता दें कि टीआरई-4 में अब एक ही परीक्षा होगी. छात्रों की बातों को हाल ही में सम्राट सरकार ने माना है. अब नए नोटिफिकेशन का इंतजार है. 

33,385 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती

शिक्षा विभाग ने पहले 32,388 पदों की अधियाचना भेजी थी. बाद में संगीत विषय में 111 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जा गई हैं. अब टीआरई-4 में कुल रिक्तियों की संख्या अब 33,385 हो जाएगी. 

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इसके साथ ही मैथिली, भोजपुरी, मगही, प्राकृत और पाली जैसे विषयों के छात्रों से बातचीत के बाद विभाग ने आरक्षण रोस्टर को स्पष्ट कराया और 886 पदों की वृद्धि की गई है. 

एक परीक्षा, लेकिन निगेटिव मार्किंग के साथ

शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती और परीक्षा के मुद्दे पर कहा है कि सरकार हर साल 20 हजार शिक्षकों की बहाली का लक्ष्य लेकर चल रही है. शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब एक परीक्षा अच्छे तरीके से होगी और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 31 Aug 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
BPSC​ BIHAR NEWS TRE-4
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