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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप ने 50 करोड़ की मानहानि वाले नोटिस पर दिया जवाब, 'भेजा है तो…'

तेज प्रताप ने 50 करोड़ की मानहानि वाले नोटिस पर दिया जवाब, 'भेजा है तो…'

तेज प्रताप यादव ने 50 करोड़ के नोटिस को लेकर संजय सिंह पर पलटवार किया है. तेज प्रताप ने मीडिया से दो टूक में कहा कि उन्हें नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 31 Aug 2026 05:16 PM (IST)
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बिहार सरकार के पीएचईडी (PHED) मंत्री संजय सिंह ने तेज प्रताप यादव को 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है. इस पर अब जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है. सोमवार (31 अगस्त, 2026) को जब वे मीडिया के सामने आए तो इस पर उनसे सवाल किया गया.

पूछा गया कि संजय सिंह ने 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, "भेजा है तो…? तो क्या है…? भेजा है तो भेजा है… उससे क्या मतलब है…"

मीडिया पर भड़के तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे. बातचीत के दौरान मीडिया ने सवाल किया कि संजय सिंह ने अनुष्का (तेज प्रताप की कथित प्रेमिका) और कई लड़कियों का नाम लेते हुए आप पर आरोप लगाया है. इस पर तेज प्रताप यादव मीडिया पर ही भड़क गए. कहने लगे, "फालतू का बकवास मत करो… उससे हमको कोई लेना देना है… उसका (संजय सिंह) किसके-किसके साथ चक्कर है कौन जा रहा है… पर्सनल चीज में आप लोग पड़ रहे हैं यह ठीक बात नहीं है…" 

'जब जनता घेरेगी तब पता चलेगा'

तेज प्रताप ने कहा, "संजय सिंह का कारनामा हम लोग नहीं जानते हैं कहां पड़ा रहता है… संजय सिंह के नोटिस और फोटिस से हमको फर्क पड़ता है क्या… जो उसकी सच्चाई है वह दबेगी क्या… जब जनता घेरेगी तब पता चलेगा उसको…"

यह भी पढ़ें- संजय सिंह पर लगे आरोपों पर चिराग पासवान, 'मेरी पार्टी क्या, मेरे परिवार…'

बता दें कि 50 करोड़ के नोटिस में विधायक और बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने तेज प्रताप यादव के निजी जीवन का भी जिक्र किया है. कई बिंदुओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाए गए हैं. इस विवाद में ऐश्वर्या राय, अनुष्का, पटना की निशु सिन्हा और मुजफ्फरपुर की मोनिका मणि जैसे नामों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है. इसी पर सवाल किया गया तो तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने भड़क उठे.

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से मांगी सुरक्षा, 'मुझे तत्काल…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 31 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
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