तेज प्रताप ने 50 करोड़ की मानहानि वाले नोटिस पर दिया जवाब, 'भेजा है तो…'
तेज प्रताप यादव ने 50 करोड़ के नोटिस को लेकर संजय सिंह पर पलटवार किया है. तेज प्रताप ने मीडिया से दो टूक में कहा कि उन्हें नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.
बिहार सरकार के पीएचईडी (PHED) मंत्री संजय सिंह ने तेज प्रताप यादव को 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है. इस पर अब जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है. सोमवार (31 अगस्त, 2026) को जब वे मीडिया के सामने आए तो इस पर उनसे सवाल किया गया.
पूछा गया कि संजय सिंह ने 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, "भेजा है तो…? तो क्या है…? भेजा है तो भेजा है… उससे क्या मतलब है…"
मीडिया पर भड़के तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे. बातचीत के दौरान मीडिया ने सवाल किया कि संजय सिंह ने अनुष्का (तेज प्रताप की कथित प्रेमिका) और कई लड़कियों का नाम लेते हुए आप पर आरोप लगाया है. इस पर तेज प्रताप यादव मीडिया पर ही भड़क गए. कहने लगे, "फालतू का बकवास मत करो… उससे हमको कोई लेना देना है… उसका (संजय सिंह) किसके-किसके साथ चक्कर है कौन जा रहा है… पर्सनल चीज में आप लोग पड़ रहे हैं यह ठीक बात नहीं है…"
#WATCH पटना, बिहार: जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने खिलाफ संजय सिंह के 50 करोड़ के मानहानि के मुकदमे पर कहा, "...क्या संजय सिंह के इन नोटिसों से मुझ पर कोई फर्क पड़ता है? क्या इससे सच दब जाएगा?..." pic.twitter.com/CNlQuZcSc3— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 31, 2026
'जब जनता घेरेगी तब पता चलेगा'
तेज प्रताप ने कहा, "संजय सिंह का कारनामा हम लोग नहीं जानते हैं कहां पड़ा रहता है… संजय सिंह के नोटिस और फोटिस से हमको फर्क पड़ता है क्या… जो उसकी सच्चाई है वह दबेगी क्या… जब जनता घेरेगी तब पता चलेगा उसको…"
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बता दें कि 50 करोड़ के नोटिस में विधायक और बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने तेज प्रताप यादव के निजी जीवन का भी जिक्र किया है. कई बिंदुओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाए गए हैं. इस विवाद में ऐश्वर्या राय, अनुष्का, पटना की निशु सिन्हा और मुजफ्फरपुर की मोनिका मणि जैसे नामों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है. इसी पर सवाल किया गया तो तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने भड़क उठे.
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