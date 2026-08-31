जहरीली शराब कांड: 4 मौतों पर रोहिणी आचार्य भड़कीं, 'जगजाहिर है कि…'

पटना से सटे बाढ़ में कथित जहरीली शराब से चार मौतों पर रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया आई है. रोहिणी आचार्य का कहना है कि बिहार में शराबबंदी का कानून केवल नाम का है. उन्होंने शासन-प्रशासन पर सवाल उठाया है. अपने एक्स हैंडल से उन्होंने पोस्ट किया है.

रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह अवैध शराब के कारोबारियों और सत्ता-शासन-प्रशासन के बीच का गठजोड़ है. सूबे में शराबबंदी लागू होने के बावजूद, कानून लागू होने के शुरुआती दौर से ही, सत्ता के संरक्षण में एक संगठित अवैध शराब नेटवर्क फल-फूल और पनपा रहा है.

उन्होंने कहा, "जगजाहिर है कि शराब का अवैध व्यापार कई हजार करोड़ रुपये के काले कारोबार का रूप धारण कर चुका है. बिहार की सरकार में शामिल लोग चाहे लाख सफाई व दलीलें दें, मगर इस सच को झुठला नहीं सकते कि शीर्ष सत्ता के संरक्षण में पुलिस-प्रशासन और आबकारी विभाग की संलिप्तता की वजह से ही जहरीली एवं अवैध शराब का निर्माण और आपूर्ति धड़ल्ले से सूबे में जारी है."

बिहार में शराबबंदी का कानून केवल नाम का, शासन - प्रशासन किस काम का ?



बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह अवैध शराब के कारोबारियों और सत्ता - शासन - प्रशासन के बीच का गंठजोड़ है l सूबे में शराबबंदी लागू होने के बावजूद , कानून लागू होने के शुरुआती दौर से ही,… pic.twitter.com/7wr3R6iVeX — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) August 30, 2026

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'खुफिया तंत्र उत्पादन रोकने में विफल'

रोहिणी आचार्य ने आगे कहा, "सच तो ये भी है कि घटना होने के बाद जिन पर वास्तविक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए वैसे अधिकारी व शराब माफिया बचे ही रहते हैं. ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग जैसे संसाधनों के इस्तेमाल के दावों के बावजूद, आबकारी और पुलिस प्रशासन का खुफिया तंत्र जहरीली शराब के उत्पादन और वितरण नेटवर्क को रोकने में पूरी तरह से विफल रहा है."

रोहिणी ने आरोप लगाया कि जहरीली शराब कांडों के बाद सरकार के दिखावे की सख्ती का रुख केवल कुछ छोटे ओहदे पर बैठे अधिकारियों के तबादले या निलंबन तक ही सीमित रहता है. दो टूक में कहा, "बड़े अफसोस व दुख की बात है कि सरकार की विफलता की कीमत नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है."

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