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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजहरीली शराब कांड: 4 मौतों पर रोहिणी आचार्य भड़कीं, 'जगजाहिर है कि…'

जहरीली शराब कांड: 4 मौतों पर रोहिणी आचार्य भड़कीं, 'जगजाहिर है कि…'

पटना में शराब से चार की मौत पर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि आबकारी और पुलिस प्रशासन का खुफिया तंत्र विफल है. यह भी कहा है कि सत्ता के संरक्षण में शराब का धंधा हो रहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 31 Aug 2026 02:43 PM (IST)
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पटना से सटे बाढ़ में कथित जहरीली शराब से चार मौतों पर रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया आई है. रोहिणी आचार्य का कहना है कि बिहार में शराबबंदी का कानून केवल नाम का है. उन्होंने शासन-प्रशासन पर सवाल उठाया है. अपने एक्स हैंडल से उन्होंने पोस्ट किया है.

रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह अवैध शराब के कारोबारियों और सत्ता-शासन-प्रशासन के बीच का गठजोड़ है. सूबे में शराबबंदी लागू होने के बावजूद, कानून लागू होने के शुरुआती दौर से ही, सत्ता के संरक्षण में एक संगठित अवैध शराब नेटवर्क फल-फूल और पनपा रहा है.

उन्होंने कहा, "जगजाहिर है कि शराब का अवैध व्यापार कई हजार करोड़ रुपये के काले कारोबार का रूप धारण कर चुका है. बिहार की सरकार में शामिल लोग चाहे लाख सफाई व दलीलें दें, मगर इस सच को झुठला नहीं सकते कि शीर्ष सत्ता के संरक्षण में पुलिस-प्रशासन और आबकारी विभाग की संलिप्तता की वजह से ही जहरीली एवं अवैध शराब का निर्माण और आपूर्ति धड़ल्ले से सूबे में जारी है." 

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'खुफिया तंत्र उत्पादन रोकने में विफल'

रोहिणी आचार्य ने आगे कहा, "सच तो ये भी है कि घटना होने के बाद जिन पर वास्तविक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए वैसे अधिकारी व शराब माफिया बचे ही रहते हैं. ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग जैसे संसाधनों के इस्तेमाल के दावों के बावजूद, आबकारी और पुलिस प्रशासन का खुफिया तंत्र जहरीली शराब के उत्पादन और वितरण नेटवर्क को रोकने में पूरी तरह से विफल रहा है."

रोहिणी ने आरोप लगाया कि जहरीली शराब कांडों के बाद सरकार के दिखावे की सख्ती का रुख केवल कुछ छोटे ओहदे पर बैठे अधिकारियों के तबादले या निलंबन तक ही सीमित रहता है. दो टूक में कहा, "बड़े अफसोस व दुख की बात है कि सरकार की विफलता की कीमत नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 31 Aug 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya BIHAR NEWS
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