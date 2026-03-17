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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा चुनाव: संजय झा ने CM नीतीश कुमार को सौंपा जीत का प्रमाण-पत्र, बता दी आगे की रणनीति

राज्यसभा चुनाव: संजय झा ने CM नीतीश कुमार को सौंपा जीत का प्रमाण-पत्र, बता दी आगे की रणनीति

Rajya Sabha Election Results: नीतीश कुमार जेडीयू से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार थे. प्रथम वरीयता के आधार पर 44 वोट मिले हैं. बीते सोमवार को रिजल्ट के बाद वे अपना सर्टिफिकेट नहीं ले पाए थे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Mar 2026 01:39 PM (IST)
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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर वोटिंग में एनडीए के सारे उम्मीदवारों की जीत हुई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रथम वरीयता के आधार पर 44 वोट मिले. हालांकि वे सोमवार को जीत का सर्टिफिकेट नहीं ले पाए थे. उनकी जगह संजय गांधी ने प्रमाण-पत्र लिया था. आज (17 मार्च, 2026) उसे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार को सौंप दिया.

प्रमाण-पत्र सौंपते हुए संजय झा ने तस्वीर को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. उन्होंने लिखा, "आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र सौंपने का अवसर मिला. इस दौरान पार्टी नेता श्री संजय कुमार सिंह 'गांधी जी' भी उपस्थित रहे. उनका सार्वजनिक जीवन नागरिकों की सेवा और बिहार के विकास को समर्पित रहा है. राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनके विचार और काम में हमेशा एक नयापन देखने को मिला है."

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के आरोपों पर JDU का बड़ा बयान, AD सिंह की हार का कारण कौन?

'राज्य सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे नीतीश कुमार'

जीत का सर्टिफिकेट देने के साथ ही संजय कुमार झा ने आगे की रणनीति को लेकर भी बड़ी बात कह दी. अपने पोस्ट में उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर यह भी साफ किया है कि राज्यसभा में उनकी उपस्थिति से बिहार के विकास को नई गति मिलेगी. साथ ही राज्य सरकार को भी नीतीश कुमार आगे अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे.

एनडीए की जीत पर क्या बोले संजय कुमार झा?

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए के सभी प्रत्याशियों की जीत से नेता गदगद हैं. नतीजों पर संजय कुमार झा ने कहा, "हम शुरुआत से कह रहे थे कि समर्थन के अनुसार पांचों सीटों पर हमारे उम्मीदवार आराम से जीतेंगे. जो नंबर का खेल है, उसमें एनडीए को कोई बहुत समस्या तो थी नहीं और उसी के अनुसार नतीजे भी आए. बिहार में आगे बहुत काम भी होना है इसलिए बहुत लोग चाहते भी हैं कि उनके क्षेत्र का काम हो..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Mar 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026 Rajya Sabha Elections Results
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