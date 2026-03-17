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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार कांग्रेस में कलह! वोट नहीं देने वाले विधायकों के आरोप पर भड़के राजेश राम, 'BJP के चंगुल…'

बिहार कांग्रेस में कलह! वोट नहीं देने वाले विधायकों के आरोप पर भड़के राजेश राम, 'BJP के चंगुल…'

Rajya Sabha Elections Results: राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हमारे तीन विधायक नहीं आए तो इससे झटका लगा है. इससे कोई मुंह नहीं चुरा सकता है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Mar 2026 01:05 PM (IST)
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राज्यसभा चुनाव में बिहार कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोट नहीं दिया. इनमें से दो विधायक मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. दोनों के बयान से यह साफ है कि ये लोग आरजेडी के राज्यसभा प्रत्याशी एडी सिंह से खुश नहीं थे. मनोज विश्वास ने तो यहां तक कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का ही आदेश था कि वोट देने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं. अब राजेश राम ने जवाब दिया है.

बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "हमारे तीन विधायक नहीं आए तो इससे झटका लगा है. इससे कोई मुंह नहीं चुरा सकता है… लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वे पहले अपने गिरेबान में झांकें कि वे किस तरह बीजेपी के चंगुल में गए, किस तरह से उनको धमकियां मिलीं... किस तरह से सात मार्च को उनके दरवाजे पर फोर्स गए थे…."

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: वोट नहीं देने वाले कांग्रेस MLA मनोज विश्वास की पहली प्रतिक्रिया, 'प्रदेश अध्यक्ष का आदेश था…'

'आरोप लग रहा है तो सब झेलने के लिए तैयार हैं'

कांग्रेस नेता ने कहा, "मनोज विश्वास ने खुद ही कहा था कि फोर्स भेजा गया है… तो उसी संबंध में हमने कहा था कि बच के रहिए. आज हम पर आरोप लग रहा है तो सब झेलने के लिए तैयार हैं." 

हम लोग पार्टी के फॉलोवर्स: राजेश राम

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में इतना नहीं गिरना चाहिए. आप जीते हुए जन प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति दायित्व है. काली कमाई करने के लिए आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो जनता देखेगी या ईश्वर देखेगा. प्रत्याशी के चयन पर राजेश राम ने कहा कि यह स्टैंड केंद्रीय नेतृत्व लेता है. केंद्रीय नेतृत्व और आरजेडी के बीच बात होती है. हम लोग पार्टी के फॉलोवर्स हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार राज्यसभा चुनाव: '…तो वोट नहीं देना बेहतर समझा', कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Mar 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections Rajesh Ram BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections Results
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