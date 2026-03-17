राज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के आरोपों पर JDU का बड़ा बयान, AD सिंह की हार का कारण कौन?

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर एनडीए की जीत हुई है. आरजेडी से एडी सिंह उम्मीदवार थे लेकिन वे हार गए. रिजल्ट के बाद आरजेडी और तेजस्वी यादव की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए. इस बीच अब जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है. मंगलवार (17 मार्च, 2026) को मीडिया से बातचीत में जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने करारा जवाब दिया.

नीरज कुमार ने नतीजों पर तंज कसते हुए कहा, "राज्यसभा चुनाव में एनडीए की शानदार विजय और महागठबंधन की शर्मनाक विजय हुई है, जिसके नेतृत्व कर्ता तेजस्वी यादव थे." आगे कहा, "वे बिहार से फरार हो गए हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को डराया गया और धमकाया गया लेकिन उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया...:"

#WATCH | दिल्ली: JDU नेता नीरज कुमार ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, "राज्यसभा चुनाव में NDA की शानदार विजय और महागठबंधन की शर्मनाक विजय हुई है, जिसके नेतृत्व कर्ता तेजस्वी यादव थे। वे बिहार से फरार हो गए हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को डराया गया और धमकाया… pic.twitter.com/PzRz6aXTne — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 17, 2026

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तेजस्वी यादव हार के कारक: नीरज कुमार

जेडीयू नेता ने आगे कहा, "आप महागठबंधन के घटक दल AIMIM को अपना उम्मीदवार नहीं बनाने दिया और धनबल वाले को उम्मीदवार बनाया... होटल के बिल का भुगतान किसने किया?... गैस की किल्लत की जो बात उठा रहे थे, वहां होटल में क्या विधायकों को लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाकर खिलाया गया? इन तमाम बातों की जानकारी दीजिए..." नीरज कुमार ने साफ कहा कि कांग्रेस पूर्व में भी कह चुकी है कि तेजस्वी यादव हार के कारक हैं.

उधर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "...कौन से विधायक आए या नहीं आए, ये उस पार्टी को देखना चाहिए. हमारे सभी विधायक स्वतंत्र थे..."

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