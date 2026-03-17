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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के आरोपों पर JDU का बड़ा बयान, AD सिंह की हार का कारण कौन?

राज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के आरोपों पर JDU का बड़ा बयान, AD सिंह की हार का कारण कौन?

Rajya Sabha Elections Results: जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि एआईएमआईएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया और धनबल वाले को मौका दिया गया. पढ़िए तेजस्वी को लेकर क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Mar 2026 10:41 AM (IST)
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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर एनडीए की जीत हुई है. आरजेडी से एडी सिंह उम्मीदवार थे लेकिन वे हार गए. रिजल्ट के बाद आरजेडी और तेजस्वी यादव की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए. इस बीच अब जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है. मंगलवार (17 मार्च, 2026) को मीडिया से बातचीत में जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने करारा जवाब दिया.

नीरज कुमार ने नतीजों पर तंज कसते हुए कहा, "राज्यसभा चुनाव में एनडीए की शानदार विजय और महागठबंधन की शर्मनाक विजय हुई है, जिसके नेतृत्व कर्ता तेजस्वी यादव थे." आगे कहा, "वे बिहार से फरार हो गए हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को डराया गया और धमकाया गया लेकिन उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया...:"

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तेजस्वी यादव हार के कारक: नीरज कुमार

जेडीयू नेता ने आगे कहा, "आप महागठबंधन के घटक दल AIMIM को अपना उम्मीदवार नहीं बनाने दिया और धनबल वाले को उम्मीदवार बनाया... होटल के बिल का भुगतान किसने किया?... गैस की किल्लत की जो बात उठा रहे थे, वहां होटल में क्या विधायकों को लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाकर खिलाया गया? इन तमाम बातों की जानकारी दीजिए..." नीरज कुमार ने साफ कहा कि कांग्रेस पूर्व में भी कह चुकी है कि तेजस्वी यादव हार के कारक हैं.

उधर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "...कौन से विधायक आए या नहीं आए, ये उस पार्टी को देखना चाहिए. हमारे सभी विधायक स्वतंत्र थे..."

यह भी पढ़ें- बिहार में राज्यसभा चुनाव हारने वाले RJD कैंडिडेट एडी सिंह का बड़ा बयान, कहा- 'बड़ी सिंपल बात है…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Mar 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Rajya Sabha Elections BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026 Rajya Sabha Elections Results
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