राजगीर घूमने वालों के लिए खुशखबरी, 5 साल के बच्चों को भी एंट्री; जानें टिकट और खासियत

बिहार के राजगीर घूमने जाने वाले परिवारों के लिए अच्छी खबर है. अब पांच साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे भी राजगीर नेचर सफारी में बने विश्व प्रसिद्ध ग्लास ब्रिज पर घूम सकेंगे. सुरक्षा कारणों से छोटे बच्चों के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी गई है. सुरक्षा ऑडिट के बाद वन विभाग ने बच्चों को प्रवेश देने की अनुमति दी है. इसके लिए ब्रिज की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी खामियों को दुरुस्त किया गया है.

इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो छोटे बच्चों के साथ राजगीर घूमने जाते हैं. अब माता-पिता बच्चों के साथ शीशे के पुल पर चलने का रोमांचक अनुभव ले सकेंगे. बिहार सरकार भी राजगीर को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है.

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250 फुट की ऊंचाई पर मिलेगा रोमांच का अनुभव

राजगीर की पहाड़ियों और हरी-भरी वादियों के बीच बना ग्लास ब्रिज पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. यह करीब 85 फुट लंबा और छह फुट चौड़ा है. जमीन से इसकी ऊंचाई लगभग 250 फुट है. पुल का फर्श पारदर्शी शीशे से बना है.

इस पर चलते समय पर्यटकों को नीचे की घाटियां और पहाड़ियां साफ दिखाई देती हैं. शीशे के पुल पर चलने का अनुभव रोमांच से भर देता है. यही वजह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटक यहां पहुंचते हैं. अब छोटे बच्चों को भी इस अनुभव का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा.

नेचर सफारी का टिकट 300 रुपये

राजगीर नेचर सफारी घूमने के लिए वयस्कों का टिकट 300 रुपये और बच्चों का टिकट 150 रुपये निर्धारित है. ग्लास ब्रिज पर चलने के लिए अलग से 300 रुपये का शुल्क भी लिस्टेड है. पर्यटकों के लिए 2000 रुपये का प्रायोरिटी पैकेज भी उपलब्ध है. इस पैकेज में वयस्कों के लिए 2000 रुपये और बच्चों के लिए 1000 रुपये शुल्क निर्धारित है. इसमें जू सफारी, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज और कई अन्य गतिविधियां शामिल हैं. पर्यटक अपनी पसंद और बजट के हिसाब से पैकेज चुन सकते हैं.

परिवार के साथ घूमने का मिलेगा मौका

पांच साल के बच्चों को प्रवेश की अनुमति मिलने से पारिवारिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. पहले छोटे बच्चों के साथ आने वाले परिवार ग्लास ब्रिज का अनुभव नहीं ले पाते थे. अब इस रोक के हटने से माता-पिता बच्चों के साथ यहां घूम सकेंगे. हालांकि, बच्चों के साथ आने वाले अभिभावकों को सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा. शीशे के पुल पर सावधानी बरतना जरूरी है. बच्चों को अकेले छोड़ने से बचना चाहिए.

नेचर सफारी में हैं कई रोमांचक आकर्षण

राजगीर नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज के अलावा भी कई आकर्षण हैं. यहां पर्यटक सस्पेंशन ब्रिज, जिपलाइन और स्काई बाइकिंग का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा तितली पार्क, कैक्टस गार्डन और औषधीय पौधों का उद्यान भी मौजूद है. बच्चों के लिए अलग पार्क बनाया गया है. ऐसे में एक ही जगह पर परिवार के हर उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन के विकल्प मिलते हैं. ग्लास ब्रिज पर बच्चों के प्रवेश की अनुमति मिलने से राजगीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.

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