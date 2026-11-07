ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराजगीर घूमने वालों के लिए खुशखबरी, 5 साल के बच्चों को भी एंट्री; जानें टिकट और खासियत

राजगीर घूमने वालों के लिए खुशखबरी, 5 साल के बच्चों को भी एंट्री; जानें टिकट और खासियत

राजगीर नेचर सफारी के ग्लास ब्रिज पर अब पांच साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे भी जा सकेंगे. सुरक्षा ऑडिट के बाद प्रवेश पर लगी रोक हटा दी गई है. जानें टिकट और सुविधाएं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 07 Nov 2026 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के राजगीर घूमने जाने वाले परिवारों के लिए अच्छी खबर है. अब पांच साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे भी राजगीर नेचर सफारी में बने विश्व प्रसिद्ध ग्लास ब्रिज पर घूम सकेंगे. सुरक्षा कारणों से छोटे बच्चों के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी गई है. सुरक्षा ऑडिट के बाद वन विभाग ने बच्चों को प्रवेश देने की अनुमति दी है. इसके लिए ब्रिज की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी खामियों को दुरुस्त किया गया है.

इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो छोटे बच्चों के साथ राजगीर घूमने जाते हैं. अब माता-पिता बच्चों के साथ शीशे के पुल पर चलने का रोमांचक अनुभव ले सकेंगे. बिहार सरकार भी राजगीर को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
राहुल गांधी को ललन सिंह का जवाब, आधार और वोटर कार्ड वाली बात समझाई
राहुल गांधी को ललन सिंह का जवाब, आधार और वोटर कार्ड वाली बात समझाई
बिहार
कटिहार पुलिस लाइन में 12 दिन तक रहा फर्जी सिपाही, ऐसे खुला राज
कटिहार पुलिस लाइन में 12 दिन तक रहा फर्जी सिपाही, ऐसे खुला राज
बिहार
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी को ललन सिंह का जवाब, आधार और वोटर कार्ड वाली बात समझाई

250 फुट की ऊंचाई पर मिलेगा रोमांच का अनुभव

राजगीर की पहाड़ियों और हरी-भरी वादियों के बीच बना ग्लास ब्रिज पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. यह करीब 85 फुट लंबा और छह फुट चौड़ा है. जमीन से इसकी ऊंचाई लगभग 250 फुट है. पुल का फर्श पारदर्शी शीशे से बना है.

इस पर चलते समय पर्यटकों को नीचे की घाटियां और पहाड़ियां साफ दिखाई देती हैं. शीशे के पुल पर चलने का अनुभव रोमांच से भर देता है. यही वजह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटक यहां पहुंचते हैं. अब छोटे बच्चों को भी इस अनुभव का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा.

नेचर सफारी का टिकट 300 रुपये

राजगीर नेचर सफारी घूमने के लिए वयस्कों का टिकट 300 रुपये और बच्चों का टिकट 150 रुपये निर्धारित है. ग्लास ब्रिज पर चलने के लिए अलग से 300 रुपये का शुल्क भी लिस्टेड है. पर्यटकों के लिए 2000 रुपये का प्रायोरिटी पैकेज भी उपलब्ध है. इस पैकेज में वयस्कों के लिए 2000 रुपये और बच्चों के लिए 1000 रुपये शुल्क निर्धारित है. इसमें जू सफारी, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज और कई अन्य गतिविधियां शामिल हैं. पर्यटक अपनी पसंद और बजट के हिसाब से पैकेज चुन सकते हैं.

परिवार के साथ घूमने का मिलेगा मौका

पांच साल के बच्चों को प्रवेश की अनुमति मिलने से पारिवारिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. पहले छोटे बच्चों के साथ आने वाले परिवार ग्लास ब्रिज का अनुभव नहीं ले पाते थे. अब इस रोक के हटने से माता-पिता बच्चों के साथ यहां घूम सकेंगे. हालांकि, बच्चों के साथ आने वाले अभिभावकों को सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा. शीशे के पुल पर सावधानी बरतना जरूरी है. बच्चों को अकेले छोड़ने से बचना चाहिए.

नेचर सफारी में हैं कई रोमांचक आकर्षण

राजगीर नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज के अलावा भी कई आकर्षण हैं. यहां पर्यटक सस्पेंशन ब्रिज, जिपलाइन और स्काई बाइकिंग का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा तितली पार्क, कैक्टस गार्डन और औषधीय पौधों का उद्यान भी मौजूद है. बच्चों के लिए अलग पार्क बनाया गया है. ऐसे में एक ही जगह पर परिवार के हर उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन के विकल्प मिलते हैं. ग्लास ब्रिज पर बच्चों के प्रवेश की अनुमति मिलने से राजगीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
Read More
Published at : 07 Nov 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Rajgir News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राहुल गांधी को ललन सिंह का जवाब, आधार और वोटर कार्ड वाली बात समझाई
राहुल गांधी को ललन सिंह का जवाब, आधार और वोटर कार्ड वाली बात समझाई
बिहार
कटिहार पुलिस लाइन में 12 दिन तक रहा फर्जी सिपाही, ऐसे खुला राज
कटिहार पुलिस लाइन में 12 दिन तक रहा फर्जी सिपाही, ऐसे खुला राज
बिहार
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
किसान आंदोलन कर रहे युवा नेता नरेश मीणा पर पुलिस ने रखा चवन्नी का इनाम! देर रात मारा छापा
किसान आंदोलन कर रहे युवा नेता नरेश मीणा पर पुलिस ने रखा चवन्नी का इनाम! देर रात मारा छापा
इंडिया
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
इंडिया
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
क्रिकेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने रजनीकांत की 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
'रामायण' ने 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
हेल्थ
Fever Symptoms: बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
शिक्षा
RIMS NEET PG Seats: रिम्स में बढ़ीं NEET PG की 36 नई सीटें, अब 212 सीटों पर मिलेगा एडमिशन 
रिम्स में बढ़ीं NEET PG की 36 नई सीटें, अब 212 सीटों पर मिलेगा एडमिशन 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget