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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनालंदा: अंधविश्वास के शक में खूनी वारदात! लाठी-डंडों से पीटकर पड़ोसी की हत्या

नालंदा: अंधविश्वास के शक में खूनी वारदात! लाठी-डंडों से पीटकर पड़ोसी की हत्या

नालंदा में व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स की अन्धविश्वास के शक में बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी फरार है, उधर मृतक के परिजनों का बुरा हाल है.

Written By : अमृतेश कुमार, नालंदा |  Updated at : 08 Nov 2026 03:35 PM (IST)
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बिहार के नालंदा जिले में सरमेरा थाना क्षेत्र के परनामा गांव में अंधविश्वास के शक और आपसी विवाद को लेकर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. 

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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गाड़ी निकालने को लेकर हुआ विवाद 

मृतक की पहचान परनामा गांव निवासी स्वर्गीय नरेश मांझी के 36 वर्षीय पुत्र समंत मांझी के रूप में हुई है. मृतक के परिजनों ने बताया कि विवाद की शुरुआत गाड़ी निकालने के दौरान हुई. जब साधु मांझी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था, तभी मृतक समंत मांझी ने उससे पूछ लिया कि कहां जा रहे हैं. इसी बात को लेकर साधु मांझी आगबबूला हो गया और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, फिर साधु मांझी लाठी-डंडे लेकर पहुंचा और समंत मांझी के साथ बेरहमी से मारपीट करने लगा था.घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गया है.

मारपीट में समंत मांझी गंभीर रूप से जख्मी हो गया. परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. बताया जाता है कि मृतक और आरोपी दोनों पड़ोसी हैं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

इस मामले में सरमेरा थाना पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई में जुट गई है. प्रारंभिक जानकारी में अंधविश्वास की बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस इस सभी पर भी गंभीरता से जांच कर रही है. पूछताछ में यह बात सामने आई है कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व से ही विवाद होता रहता था, पुलिस ने जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया है.

यह भी पढ़ें: 4 लाख लोगों का इंतजाम, 150 से ज्यादा डिश, अनंत सिंह के यहां जबरदस्त तैयारी

Published at : 08 Nov 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Murder News BIHAR NEWS
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