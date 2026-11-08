बेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस शादी को लेकर अनंत सिंह ने खुद सामने आकर तैयारियों की जानकारी दी है. उन्होंने बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड दिखाया और कहा कि वह अपने दोस्तों और करीबियों को खुद जाकर न्योता देंगे.

शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है. बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म जगत की हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा जाएगा. आयोजन में करीब 4 लाख लोगों के भोज की व्यवस्था किए जाने की चर्चा है.

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अनंत सिंह ने खुद दिखाया बेटी की शादी का कार्ड

अनंत सिंह ने बेटी शिवांगी सिंह की शादी का कार्ड दिखाकर आयोजन की तैयारियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि वह शादी का निमंत्रण देने के लिए खुद अलग-अलग जगह जाएंगे. अपने दोस्तों और यारों को व्यक्तिगत रूप से न्योता देंगे. उनके इस अंदाज की बिहार में चर्चा हो रही है। शादी को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.

PM मोदी, नीतीश और लालू को भी न्योता

इस शादी में देश और बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरों को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी निमंत्रण भेजने की तैयारी है। इसके अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं और कई खास मेहमानों को भी बुलाया जाएगा। ऐसे में शादी में अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी पर सबकी नजर रहेगी।

बिहार की राजनीति में भी चर्चा का विषय बनी शादी

अनंत सिंह बिहार की राजनीति में अपनी बाहुबली छवि और मोकामा में मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं. वह कई बार विधायक रह चुके हैं. उनके समर्थकों की बड़ी संख्या है. ऐसे में उनकी बेटी की शादी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज है. माना जा रहा है कि इस आयोजन में बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आ सकते हैं. हालांकि, किन-किन नेताओं और कलाकारों की मौजूदगी रहेगी, यह समारोह के दौरान ही साफ होगा.

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