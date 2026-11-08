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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे

बेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे

अनंत सिंह ने बेटी शिवांगी की शादी का निमंत्रण कार्ड खुद दिखाया. उन्होंने दोस्तों को व्यक्तिगत न्योता देने की बात कही. शादी में PM मोदी, नीतीश और लालू समेत कई हस्तियों को बुलाया जाएगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Nov 2026 03:37 PM (IST)
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बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस शादी को लेकर अनंत सिंह ने खुद सामने आकर तैयारियों की जानकारी दी है. उन्होंने बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड दिखाया और कहा कि वह अपने दोस्तों और करीबियों को खुद जाकर न्योता देंगे. 

शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है. बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म जगत की हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा जाएगा. आयोजन में करीब 4 लाख लोगों के भोज की व्यवस्था किए जाने की चर्चा है.

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अनंत सिंह ने खुद दिखाया बेटी की शादी का कार्ड

अनंत सिंह ने बेटी शिवांगी सिंह की शादी का कार्ड दिखाकर आयोजन की तैयारियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि वह शादी का निमंत्रण देने के लिए खुद अलग-अलग जगह जाएंगे. अपने दोस्तों और यारों को व्यक्तिगत रूप से न्योता देंगे. उनके इस अंदाज की बिहार में चर्चा हो रही है। शादी को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.

PM मोदी, नीतीश और लालू को भी न्योता

इस शादी में देश और बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरों को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी निमंत्रण भेजने की तैयारी है। इसके अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं और कई खास मेहमानों को भी बुलाया जाएगा। ऐसे में शादी में अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी पर सबकी नजर रहेगी।

बिहार की राजनीति में भी चर्चा का विषय बनी शादी

अनंत सिंह बिहार की राजनीति में अपनी बाहुबली छवि और मोकामा में मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं. वह कई बार विधायक रह चुके हैं. उनके समर्थकों की बड़ी संख्या है. ऐसे में उनकी बेटी की शादी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज है. माना जा रहा है कि इस आयोजन में बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आ सकते हैं. हालांकि, किन-किन नेताओं और कलाकारों की मौजूदगी रहेगी, यह समारोह के दौरान ही साफ होगा.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 08 Nov 2026 03:37 PM (IST)
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