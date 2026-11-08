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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमनीष कश्यप कब करेंगे शादी? जानें कैसे हुई थी अनुष्का से मुलाकात

मनीष कश्यप कब करेंगे शादी? जानें कैसे हुई थी अनुष्का से मुलाकात

मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा ने पहली बार साथ इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी बताई. मनीष ने शादी कब होगी इस पर भी बात की है. मनीष दिवाली पर एक वीडियो भी शेयर किया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Nov 2026 04:41 PM (IST)
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बिहार के चर्चित यूट्यूबर और नेता मनीष कश्यप ने अनुष्का शर्मा के साथ अपने रिश्ते और शादी को लेकर खुलकर बात की है. शादी का खुलासा करने के बाद मनीष और अनुष्का पहली बार एक साथ सामने आए हैं. रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में मनीष ने अपने रिश्ते का खुलासा किया था. अब दोनों ने बताया कि उनकी बातचीत कैसे शुरू हुई और शादी कब हो सकती है. इसके साथ ही आज रविवार (8 नवंबर) को दिवाली के मौके पर मनीष ने एक वीडियो शेयर कर अपनी पूरी कहानी बताई है.

मनीष ने कहा कि शादी का फैसला परिवार करेगा. अगले साल दोनों की शादी हो सकती है. एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने सफल शादी का मूल मंत्र भी बताया. साथ ही बिहार की सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से खास अपील की.

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2020 में अनुष्का ने किया था मैसेज, 2022 में मिला जवाब

अनुष्का शर्मा ने बताया कि उन्होंने मनीष कश्यप को साल 2020 में मैसेज किया था. हालांकि, उन्हें जवाब 2022 में मिला. अनुष्का ने कहा कि मनीष बिहार से बहुत प्यार करते हैं. वह बिहार को उनसे भी ज्यादा प्यार करते हैं. अनुष्का ने कहा कि वह भी ऐसा ही लड़का तलाश रही थीं. मनीष ने बताया कि करीब दो साल तक उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और आई लव यू के मैसेज आते रहे. इस दौरान उन्होंने अपने मित्र मनी द्विवेदी का भी जिक्र किया.

2023 में हुई मुलाकात, मुश्किल वक्त में भी साथ रहीं अनुष्का

मनीष ने बताया कि दोनों की मुलाकात 2023 में हुई थी. जेल जाने के दौरान भी अनुष्का उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं. उन्होंने यह भी बताया कि अनुष्का को एबीवीपी में उन्होंने ही शामिल कराया था. शादी कब होगी, इस सवाल पर मनीष ने कहा कि इसका फैसला परिवार करेगा. हालांकि, उन्होंने अगले साल शादी होने की संभावना जताई.

शादी का मूल मंत्र बताया- सॉरी और मेरी गलती थी

शादी के ऐलान के बाद सामने आए इस इंटरव्यू में मनीष ने वैवाहिक जीवन को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि सफल शादी का मूल मंत्र है- 'सॉरी और मेरी गलती थी.' मनीष ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पुरुषों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए. उनके इस बयान की भी चर्चा हो रही है.

ससुराल जाने के लिए सीएम सम्राट से की सड़क बनवाने की अपील

मनीष कश्यप ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बिहार की सड़कों को लेकर अपील की. उन्होंने कहा कि बेतिया और दाउदपुर के बीच फोरलेन का काम थोड़ा जल्दी पूरा कराया जाए, ताकि उन्हें ससुराल जाने में परेशानी न हो. इसके अलावा उन्होंने पटना-दाउदपुर और औरंगाबाद फोरलेन को भी जल्द बनवाने की मांग की.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 08 Nov 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Patna Manish Kashyap BIHAR NEWS
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