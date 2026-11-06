ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी को ललन सिंह का जवाब, आधार और वोटर कार्ड वाली बात समझाई

राहुल गांधी को ललन सिंह का जवाब, आधार और वोटर कार्ड वाली बात समझाई

ललन सिंह ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार है. अगर किसी लाभार्थी को 100 रुपया मिलना है तो डीबीटी के माध्यम से 100 का 100 रुपया मिलता है. तंज कसा कि राहुल गांधी तथ्यों को नहीं जानते हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Nov 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने यह कहा है कि ऐसी प्रणाली लाई जाएगी, जिसमें बायोमेट्रिक और वोटर आईडी (EPIC) नंबर का इस्तेमाल करके लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा. उनके इस बयान को लेकर राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए. अब ललन सिंह ने उन्हें जवाब दिया है. आधार और वोटर कार्ड को लेकर पूरी बात समझाते हुए उन पर हमला बोला है.

शुक्रवार (06 नवंबर, 2026) को ललन सिंह ने एक्स हैंडल से अपना वीडियो बयान जारी किया. कहा कि राहुल गांधी की व्याकुल आत्मा है. मैंने उनका ट्वीट देखा, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर, अपनी सुविधा के अनुसार बोलते हैं. इसमें उनको पीएचडी की डिग्री मिल सकती है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
कटिहार पुलिस लाइन में 12 दिन तक रहा फर्जी सिपाही, ऐसे खुला राज
कटिहार पुलिस लाइन में 12 दिन तक रहा फर्जी सिपाही, ऐसे खुला राज
बिहार
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
बिहार
वर्षों बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे लालू यादव, ओसामा के बेटों को दिया आशीर्वाद
वर्षों बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे लालू यादव, ओसामा के बेटों को दिया आशीर्वाद

पूरा तथ्य नहीं जानते हैं राहुल गांधी- ललन सिंह

ललन सिंह ने कहा, "सिर्फ आधार ही लाभुकों के भुगतान के लिए आवश्यक नहीं है. आधार के साथ बायोमेट्रिक और एपिक नंबर को जोड़ा गया है… पूरा तथ्य तो जानते नहीं हैं. यह मोदी जी की सरकार है. अगर किसी लाभार्थी को 100 रुपया मिलना है तो डीबीटी के माध्यम से 100 का 100 रुपया मिलता है." 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "कांग्रेस के राज को याद कर लीजिए… आपके पिता प्रधानमंत्री थे… उन्होंने ही कहा था कि वो 100 रुपया भेजते हैं तो 90 रुपया बिचौलिया खा जाता है. आप हर चीज को एसआईआर के साथ जोड़ते हैं…" 

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'

राहुल गांधी ने क्या कहा है?

शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से ललन सिंह का वीडियो शेयर किया और लिखा, "मोदी सरकार के मंत्री का ऐलान- योजनाओं का लाभ अब आधार से नहीं, वोटर ID से तय होगा… साजिश बहुत गहरी है, इत्मीनान से समझिए. SIR के नाम पर करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं.. रोका नहीं गया तो और भी काटे जाएंगे. ज्यादातर नाम किनके? जो बीजेपी के खिलाफ आक्रोश में हैं..."

उन्होंने कहा, "वोटर लिस्ट एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के हाथ में होनी चाहिए… मगर अब वो मोदी सरकार के कर्मचारी, ज्ञानेश कुमार के हाथ में है, जिसकी बीजेपी के साथ मिलीभगत में वोट चोरी हमने सबूत के साथ पकड़ी है. तैयारी है ऐसी लिस्ट बनाने की जिसमें बहुमत हमेशा बीजेपी का हो… और अब वही लिस्ट तय करेगी कि आपको योजना का पैसा मिलेगा या नहीं… कल जिसने भी ठाना कि बीजेपी को हटाना है, तो चुन-चुन कर सबका नाम काटा जाएगा. नाम कटा- वोट गया… वोट गया- हक गया." राहुल गांधी की ओर से लगाए गए इन्हीं सारे आरोपों के बाद ललन सिंह ने अब जवाब दिया है. 

यह भी पढ़ें- 'अनंत सिंह का JDU में जाना बहुत बड़ी भूल', RJD नेता कार्तिक कुमार ने ऐसा क्यों कहा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Lalan Singh BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
कटिहार पुलिस लाइन में 12 दिन तक रहा फर्जी सिपाही, ऐसे खुला राज
कटिहार पुलिस लाइन में 12 दिन तक रहा फर्जी सिपाही, ऐसे खुला राज
बिहार
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
बिहार
वर्षों बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे लालू यादव, ओसामा के बेटों को दिया आशीर्वाद
वर्षों बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे लालू यादव, ओसामा के बेटों को दिया आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इरफान अंसारी के बयान पर चुप्पी क्या आपकी 'मौन' सहमति? नितिन नवीन का राहुल गांधी से सवाल
इरफान अंसारी के बयान पर चुप्पी क्या आपकी 'मौन' सहमति? नितिन नवीन का राहुल गांधी से सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP बीजेपी में दलित चेहरे की तलाश, कमलेश पासवान पर दांव लगाएगी पार्टी?
UP बीजेपी में दलित चेहरे की तलाश, कमलेश पासवान पर दांव लगाएगी पार्टी?
इंडिया
'PoK की तरह चटगांव, सिलहट और नोआखली भी वापस ले भारत', बोले निशिकांत दुबे
'PoK की तरह चटगांव, सिलहट और नोआखली भी वापस ले भारत', बोले निशिकांत दुबे
क्रिकेट
149 साल के टेस्ट इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा, बांग्लादेशी गेंदबाज ने बनाया रिकॉर्ड 
149 साल के टेस्ट इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा, बांग्लादेशी गेंदबाज ने बनाया रिकॉर्ड 
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' के लिए रोड़ा बनी 'रामायण', फिर भी तीसरे हफ्ते बना दिया कॉलीवुड का बड़ा रिकॉर्ड
'जेलर 2' के लिए रोड़ा बनी 'रामायण', फिर भी तीसरे हफ्ते बना दिया कॉलीवुड का बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
आइजेनकोट बनेंगे इजरायल के नए PM? अरब पार्टियों का समर्थन लेकिन फंसा बड़ा पेच!
आइजेनकोट बनेंगे इजरायल के नए PM? अरब पार्टियों का समर्थन लेकिन फंसा बड़ा पेच!
विश्व
Explained: सबा हैदर का भारत से क्या रिश्ता? US मिडटर्म में 71% वोटों से दर्ज की शानदार जीत
सबा हैदर का भारत से क्या रिश्ता? US मिडटर्म में 71% वोटों से दर्ज की शानदार जीत
बॉलीवुड
कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' में भी कर चुके काम
कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' से भी है कनेक्शन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget