Bihar Politics: बिहार में 0 हो जाएगी कांग्रेस? जीते हुए 6 विधायक NDA में हो सकते हैं शामिल

बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है. दावा है कि पार्टी के जीते हुए 6 विधायक, भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का रुख कर सकते हैं. यह दावा सूत्रों ने किया है.

बिहार में कांग्रेस वाल्मिकी नगर,चनपटिया, फारबिसगंज,अररिया, किशनगंज और मनिहारी सीट जीती है.

वाल्मिकी नगर से सुरेंद्र प्रसाद, चनपटिया से अभिषेक रंजन, फारबिसगंज से मनोज विश्वास, अररिया से आबिदुर रहमान, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा और मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की है.

अगर सभी विधायक एनडीए का रुख करते हैं तो कांग्रेस राज्य में 0 हो जाएगी. राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को कुल 8.71 फीसदी वोट मिले थे. पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. वर्ष 2020 के चुनाव में पार्टी ने 19 सीटें जीती थी.

वर्ष 2020 के चुनाव में 100 सीटों के पार रहा महागठबंधन इस चुनाव में 40 सीटों से भी कम पर सिमट गया. राजद जहां 25 सीटों के साथ महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है तो वहीं 6 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है. वहीं वाम मोर्चे ने 3 और आईआईपी ने 1 सीट जीती है.