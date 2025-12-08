बिहार: रमेश महतो हत्याकांड का खुलासा, मर्डर के पीछे था बहू का हाथ, पूरा मामला कर देगा हैरान

राजधानी पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र में हुए रमेश महतो हत्याकांड का पुलिस ने सोमवार (08 दिसंबर, 2025) को खुलासा कर दिया. इस मामले में पुलिस ने रमेश की बहू सहित चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस का दावा है कि रमेश महतो की हत्या की साजिश उनकी बहू द्वारा ही रची गई थी.

पटना (ईस्ट) के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि तीन दिसंबर को पुनपुन के मोहनपुर तेतरी सड़क पुल के पास स्थानीय निवासी रमेश महतो का शव संदिग्ध स्थिति में पाया गया था. सूचना मिलते ही पुनपुन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर एफएसएल टीम से वैज्ञानिक जांच कराई गई. इस मामले में तकनीकी जांच और लोगों से पूछताछ के आधार पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन सभी लोगों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है.

गला दबाया गया… फिर ईंट-पत्थर से कुचला सिर

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हत्या की साजिश मृतक की बहू रानी कुमारी द्वारा ही रची गई थी. इसमें उनकी बहन पूनम देवी, बहनोई गिन्नी कुमार और अरविंद महतो (रानी कुमारी का भाई) शामिल थे. बताया गया कि पहले रमेश महतो का गला दबाया गया और फिर सिर को ईंट पत्थरों से कुचल दिया गया.

ऑटो और चार मोबाइल फोन पुलिस ने किया बरामद

पुलिस के अनुसार, राजकुमार ने पहली पत्नी के निधन के बाद रानी कुमारी से विवाह किया था. रानी के ससुर रमेश महतो पहली बहू के परिजनों को ज्यादा संपत्ति देना चाहते थे, जिस कारण रानी नाराज थी और इस घटना की साजिश रची. इस मामले में पुलिस अभी और जांच कर रही है. घटना में उपयोग किए गए एक ऑटो एवं चार मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है. जांच में यह तथ्य सामने आया है कि मृतक रमेश की बहू ने पारिवारिक विवाद एवं संपत्ति के बंटवारे को लेकर अपने परिवारजनों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था.

