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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमालवीय नगर अग्निकांड: 21 लोगों की मौत पर CM रेखा गुप्ता ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

मालवीय नगर अग्निकांड: 21 लोगों की मौत पर CM रेखा गुप्ता ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

Malviya Nagar Hotel Fire: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मालवीय नदर में हुए हृदयविदारक हादसे पर सरकार की कड़ी नजर है. अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश दिए गए हैं.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 03 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक 6 मंजिला इमारत में आग भयावह आग ने 21लोगों की जान ले ली. डर की बात यह है कि मौत का आंकड़ा अब भी बढ़ सकता है. लेमन ग्रीन नाम के इस होटल में लगी आग ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इस भयानक हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भयावह हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान कर दिया है. घायलों को 50 हजार रुपये और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रेखा गुप्ता ने लिखा, "मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि से मैं अत्यंत दुखी हूं. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस हृदयविदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करती हूं."

रेखा गुप्ता ने आगे लिखा, "घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, सीएटीएस एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तुरंत सक्रिय हुईं और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया. उनकी त्वरित कार्रवाई से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका."

दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ- रेखा गुप्ता

सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है. प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और समर्थन प्रदान किया जा रहा है. दुख की इस घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. हम इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

कई विदेशी नागरिकों के मरने की आशंका

जिस होटल में आग लगी थी, वहां बांग्लादेश और अफ्रीका से आए नागरिक भी ठहरे हुए थे. बताया जा रहा है कि होटल से कुछ दूरी पर कई प्राइवेट अस्पताल हैं, जहां विदेशी अपने और अपनों के इलाज के लिए आते हैं. ये लोग मालवीय नगर के लेमन ग्रीन जैसे होटलों में रुकते हैं और इलाज के बाद वापस चले जाते हैं.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 03 Jun 2026 12:35 PM (IST)
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