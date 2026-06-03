खान सर कोचिंग मामला: रोहिणी आचार्य सम्राट सरकार पर भड़कीं, 'कोई इनकार नहीं कर सकता कि…'

देशभर में चर्चित शिक्षक खान सर (Khan Sir) के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले को लेकर एक तरफ जहां पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई है. विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी की सरकार से सवाल कर रहे हैं. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने इस पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को घेरा है.

बुधवार (03 जून, 2026) को रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से इस घटना को लेकर पोस्ट किया. कहा कि बिहार में आम नागरिकों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है. अपने पोस्ट में वे लिखती हैं, "बिहार में गालबजाऊ मुख्यमंत्री के शासन में कानून-व्यवस्था महज कोरी बयानबाजी और सरकारी फाइलों में ही सिमट चुकी है. अपराधियों के बीच कानून और पुलिस का रत्ती भर खौफ अब नहीं बचा है. राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाके मुसल्लहपुर हाट में गोलीबारी की कल की घटना से कानून-व्यवस्था दुरुस्त होने के संदर्भ में किए जा रहे तमाम दावों की पोल पुनः खुल चुकी है."

'…तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?'

रोहिणी आचार्य ने कहा, "वर्तमान की इस कड़वी सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सम्राट सरकार की पुलिस केवल घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने तक ही सीमित रह गई है. बिहार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस महानिरीक्षक से मेरा सीधा सवाल है कि जब खान सर को पहले से धमकियां मिल रही थीं, तो अब तक कोई निवारक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?"

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रोहिणी आचार्य ने कहा कि कल (मंगलवार) की गोलीबारी की इस घटना से सहज ही अंदाजा लग जाता है कि यदि प्रदेश की राजधानी में खान सर जैसी चर्चित हस्ती सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिक की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है. सम्राट सरकार, बिहार की पुलिस और प्रदेश का प्रशासनिक अमला अपराध पर नियंत्रण कर पाने में पूरी तरह से विफल है.

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