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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर कोचिंग मामला: रोहिणी आचार्य सम्राट सरकार पर भड़कीं, 'कोई इनकार नहीं कर सकता कि…'

खान सर कोचिंग मामला: रोहिणी आचार्य सम्राट सरकार पर भड़कीं, 'कोई इनकार नहीं कर सकता कि…'

Khan Sir Coaching Attack: रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया है कि घटना से कानून-व्यवस्था दुरुस्त होने के संदर्भ में किए जा रहे तमाम दावों की पोल खुल चुकी है. आम नागरिकों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 03 Jun 2026 12:34 PM (IST)
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देशभर में चर्चित शिक्षक खान सर (Khan Sir) के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले को लेकर एक तरफ जहां पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई है. विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी की सरकार से सवाल कर रहे हैं. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने इस पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को घेरा है.

बुधवार (03 जून, 2026) को रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से इस घटना को लेकर पोस्ट किया. कहा कि बिहार में आम नागरिकों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है. अपने पोस्ट में वे लिखती हैं, "बिहार में गालबजाऊ मुख्यमंत्री के शासन में कानून-व्यवस्था महज कोरी बयानबाजी और सरकारी फाइलों में ही सिमट चुकी है. अपराधियों के बीच कानून और पुलिस का रत्ती भर खौफ अब नहीं बचा है. राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाके मुसल्लहपुर हाट में गोलीबारी की कल की घटना से कानून-व्यवस्था दुरुस्त होने के संदर्भ में किए जा रहे तमाम दावों की पोल पुनः खुल चुकी है."

'…तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?'

रोहिणी आचार्य ने कहा, "वर्तमान की इस कड़वी सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सम्राट सरकार की पुलिस केवल घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने तक ही सीमित रह गई है. बिहार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस महानिरीक्षक से मेरा सीधा सवाल है कि जब खान सर को पहले से धमकियां मिल रही थीं, तो अब तक कोई निवारक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?" 

यह भी पढ़ें- खान सर कोचिंग मामला: हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!

रोहिणी आचार्य ने कहा कि कल (मंगलवार) की गोलीबारी की इस घटना से सहज ही अंदाजा लग जाता है कि यदि प्रदेश की राजधानी में खान सर जैसी चर्चित हस्ती सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिक की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है. सम्राट सरकार, बिहार की पुलिस और प्रदेश का प्रशासनिक अमला अपराध पर नियंत्रण कर पाने में पूरी तरह से विफल है.

यह भी पढ़ें- खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'आपने देखा होगा कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Jun 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya Khan Sir BIHAR NEWS
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