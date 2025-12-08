जिले के रामपुर हरि थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव में सोमवार (08 दिसंबर, 2025) की सुबह बदमाशों ने आरजेडी नेता मिंटू साह (35 साल के करीब) की गोली मारकर हत्या कर दी. शख्स के सीने में करीब तीन गोलियां लगी थीं. गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के लोग जुट गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी पहुंचे.

घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली. कई घंटे के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज सकी. मिंटू साह आरजेडी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे. हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है लेकिन मर्डर का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.

परिजन बोले- साजिश रची गई

मिंटू के पिता ने बताया कि सुबह उसका (मिंटू) दोस्त रमेश राय घर आया था. वही बुलाकर अपने साथ ले गया. कुछ देर बाद हत्या की सूचना मिली. परिजनों को आशंका है कि रमेश राय ने ही हत्या की साजिश रची है. वह हाल ही में जेल से आया है. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की गई है.

दूसरी ओर स्थानीय लोगों की मानें तो घटनास्थल पर मिंटू और अपराधियों के बीच हाथापाई भी हुई थी. इसके बाद अपराधियों ने फायरिंग कर दी. मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटना से जुड़े साक्ष्य को जुटाया है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

परिवार ने दी विवाद की जानकारी: एसएसपी

इस पूरे मामले में मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने कहा, "मिंटू कुमार नाम के युवक की हत्या हुई है. सुबह में घर से उनके एक साथी बुलाकर ले गए थे. रास्ते में बाइक से दो अपराधी आए और मिंटू को गोली मार दी. घटनास्थल पर ही मौत हो गई. तुरंत टीम पहुंची. एफएसएल की टीम भी पहुंची. आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है. परिवार के लोगों ने विवाद की कुछ जानकारी दी है. सारी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं. जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे. 24 घंटे के अंदर बहुत मामला साफ हो जाएगा."

