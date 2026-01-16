Bihar News: मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी गोली

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी गोली

Bihar News: मनेर में लूट मामले के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को पकड़ने के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई. इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 16 Jan 2026 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

अपराधियों को पकड़ने के लिए पटना पुलिस द्वारा लगातार मुठभेड़ की घटना सामने देखने को मिल रही है. उसी कड़ी में बीती रात (15 जनवरी) भी पटना पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए मुठभेड़ का सामना करना पड़ा और अपराधी को पर में गोली मार दी. दरअसल, बीते 9 जनवरी को मनेर थाना क्षेत्र के कटहरा मोहल्ला में एक चर्चित घटना हुई थी, जिसमें तीन अपराधियों द्वारा एक सोना व्यवसायी को लूट की घटना को अंजाम दिया गया था.

उसे गोली मारी गई थी जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. अब पुलिस ने उनमें से एक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को मुठभेड़ का सामना करना पड़ा और अपराधी को पैर में गोली मार दी.

जानकारी के अनुसार, लूट की घटना के दौरान गोली मारने के बाद तीन आरोपियों में से एक मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है. अपराधी की पहचान मनेर थाना क्षेत्र के चौरासी गांव के निवासी नीतीश कुमार के रूप में की गई है.

घटना में शामिल मुख्य आरोपी गिरफ्तार

घटना की जानकारी देते हुए पटना सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने देर रात्रि मनेर थाने में बताया कि 9 जनवरी को स्वर्ण व्यवसायी संजय सोनी को लूट के प्रयास के दौरान गोली मार दी गई थी. घटना के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया. विशेष टीम में दानापुर एएसपी समेत मनेर थानाध्यक्ष एवं अन्य शामिल थे. सभी ने व्यवसायी को लूट के प्रयास के दौरान गोली मारने वाले आरोपी नीतीश कुमार को गांव में ही धर दबोचा .

पुलिस ने बरामद की घटना में प्रयुक्त पिस्तौल

लेकिन जिस पिस्टल से वह घटना की गई थी, उसको अलग छुपा दिया था. जब से पूछताछ कर की गई तो उसकी निशान देही पर घटना में प्रयुक्त पिस्तौल की बरामदगी के लिए रतन टोला घाट पर ले जाया गया. वहां पहुंचते ही अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया और भागने के क्रम में उसने उसी पिस्टल से पुलिस पर दो फायर कर दी.

इस दरम्यान मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार अपराधी की एक गोली से बाल-बाल बच गए. इसको देखते हुए पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ी. गोली लगने के बाद पुलिस ने अपराधी को दबोच लिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी

सिटीएसपी पश्चिमी के अनुसार उस पर पुलिस गिरफ्त से भागने का भी एक मामला दर्ज किया जाएगा. साथ ही उसके अन्य आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस अभिरक्षा में उसे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है. सोना व्यवसायी से लूटपाट कर गोली मारने वाली घटना में दो और अपराधी थे. हालांकि इसमें नीतीश मुख्य अभियुक्त था लेकिन जल्द ही उन दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उनकी पहचान हम लोग कर चुके हैं.

Published at : 16 Jan 2026 09:30 AM (IST)
Crime Police Robbery BIHAR NEWS Maner Encounter
Embed widget